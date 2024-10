Dépôt de plainte en ligne : c’est désormais possible partout en France !

Un peu moins de paperasse pour les dépôts de plaintes

Une expérimentation réussie en Gironde

Le nouveau site "Ma Sécurité"

Comment fonctionne le dépôt de plainte en ligne ?

FranceConnect

Quelles infractions sont concernées ?

THESEE

Déposer plainte est parfois intimidant

Simplifier les démarches

visio-plainte

Le dépôt de plainte en ligne est maintenant accessible sur tout le territoire français. Ce dispositif, initié en Gironde en décembre 2023, permet de signaler certains types d’infractions sans avoir à se rendre au commissariat ou à la gendarmerie , il est spécifiquement conçu pour les atteintes aux biens, comme les vols et dégradations, dont l’auteur reste inconnu. Ce service gratuit a pour objectif de faciliter la prise en charge de millions de plaintes chaque année.Le processus est entièrement dématérialisé. Il suffit de se connecter à la plateformeou d’utiliser l’application mobile du même nom. Après une vérification de l’éligibilité via un questionnaire en ligne, l’utilisateur doit s’authentifier grâce àpour confirmer son identité.. Cette plainte sera étudiée par un policier ou un gendarme, et les suites seront transmises par e-mail. Si nécessaire, l’utilisateur pourra être contacté pour compléter la procédure en se rendant dans un commissariat ou une gendarmerie.Le dépôt de plainte en ligne est réservé aux plaintes contre X, c’est-à-dire lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu., sauf celles liées à Internet, qui disposent d’un dispositif distinct (). Il faut savoir que cette démarche est ouverte aux particuliers de toutes nationalités, ainsi qu’aux entreprises, associations et administrations, permettant une très large utilisation du service.Annoncé en 2021 par Emmanuel Macron, ce dispositif ambitionne de rendre la justice plus accessible et de permettre à deux millions de plaintes d’être traitées chaque année. En plus du dépôt en ligne, d’autres initiatives comme la, qui permet de porter plainte par visioconférence, sont en cours de déploiement.pour qu’elles puissent se concentrer sur le terrain, tout en offrant aux citoyens des démarches plus fluides et rapides. Espérons que cela s’avérera effectivement efficace.Est-ce le type de service quedans cet objectif de dématérialisation ?