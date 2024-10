Lenovo AI Buddy : votre nouvel ami ? (ou pas)

émotionnelle

Un assistant intelligent de nouvelle génération

Des fonctionnalités intuitives

Sécurité des données et intégration avec Meta

Vers un avenir de l’IA plus humain

Home AI Brain

Lenovo a donc présenté son AI Buddy lors de la conférence TechWorld 2024, un assistant intelligent qui se veut plus humain et interactif. Inspiré par des dispositifs comme l’ Amazon Echo Show , l’AI Buddy se démarque par son design en forme de socle MagSafe pliable, doté d’un écran circulaire affichant des emojis pour simuler des émotions., permet à l’utilisateur de gérer des tâches quotidiennes comme la planification et les rappels de manière fluide et personnalisée.L’une des innovations clés de l’AI Buddy est sa capacité à maintenir un contact visuel avec l’utilisateur grâce à son écran rotatif. Cela permet une interaction plus naturelle, similaire à l’Amazon Echo Show 10.En plus de ses fonctionnalités d’assistant personnel, il peut afficher des informations pratiques telles que l’heure, la météo ou encore des photos personnelles, renforçant ainsi son utilité dans un cadre familial.Lenovo met un point d’honneur à rassurer ses utilisateurs en mettant en avant la sécurité des données. L’AI Buddy, en partenariat avec Meta, utilise le modèle d’IA Llama pour garantir une personnalisation tout en protégeant les informations sensibles.En parallèle de l’AI Buddy, Lenovo a dévoilé d’autres innovations, notamment uncapable d’organiser et de créer des montages d’images de famille, ainsi qu’un système de visioconférence 3D sans lunettes.Il faut toutefois garder à l’esprit que les régulations vis-à-vis de l’IA, en particulier en Europe, tendent à limiter ce type d’interaction émotionnelle avec les intelligences artificielles., justement parce qu’il sait analyser nos émotions et s’y adapter, ce qui va à l’encontre des règles européennes. L’AI Buddy de Lenovo pourrait rencontrer le même type de freins.