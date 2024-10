Insta360 Ace Pro 2 : 8K et IA au programme

8K à 30 fps

PCMag

TechRadar

Conception et ergonomie

Gizmodo

Améliorations technologiques

Prix et disponibilité en France

L’un des aspects les plus mis en avant par Insta360 est la capacité de l’Ace Pro 2 à enregistrer en 8K à 30 images par seconde.Jim Fisher, journaliste pour, souligne que les fichiers vidéo en 8K sont volumineux et nécessitent une capacité de stockage importante, ce qui limite leur utilité pour un usage quotidien. Cette fonctionnalité est effectivement davantage destinée à des situations spécifiques plutôt qu’à un usage régulier.Là où l’Ace Pro 2 brille véritablement, c’est dans ses capacités vidéo en 4K. Avec un enregistrement à 120 fps, elle permet des ralentis très fluides, et le mode HDR actif en 4K assure visiblement une meilleure gestion des contrastes et des couleurs dans des conditions d’éclairage variées., ce qui est particulièrement utile pour les tournages en intérieur ou en fin de journée, précise Timothy Coleman deL’Ace Pro 2 conserve son design compact d’origine, typique des caméras d’action, avec quelques améliorations intéressantes. L’écran arrière, légèrement agrandi à 2,5 pouces, est maintenant orientable à 180 degrés, pour faciliter les prises de vue frontales.pour ceux qui filment des vidéos face caméra, bien qu’il mette en garde contre une possible fragilité de la charnière à long terme. Un point à surveiller donc.En matière d’étanchéité, l’Ace Pro 2 peut désormais être utilisée jusqu’à 12 mètres sans boîtier de protection, et jusqu’à 60 mètres avec un boîtier de plongée en option., qui améliore la capture audio en extérieur, un point parfois critiqué sur les versions précédentes.L’Ace Pro 2 intègre désormais deux puces distinctes : une dédiée au traitement de l’image et une seconde, basée sur l’intelligence artificielle, qui optimise les performances générales., en particulier dans les conditions de faible éclairage. La technologie de stabilisation FlowState propose une meilleure stabilité des vidéos, un point très apprécié des amateurs de sports extrêmes ou de ceux qui filment en mouvement.L’Ace Pro 2 est disponible en France dès aujourd’hui. Le pack standard, comprenant un pare-vent, une batterie, un support standard, un capuchon de micro et un câble USB-C, est proposé à 449,99 euros. Pour ceux qui recherchent plus d’autonomie, un pack avec deux batteries est disponible pour 469,99 euros., avec une offre légèrement plus onéreuse que certaines options de DJI ou GoPro.L’Insta360 Ace Pro 2 apporte donc des améliorations notables par rapport à la version précédente , en particulier en matière de qualité vidéo et de stabilisation., mais l’appareil se positionne quand même comme une alternative crédible aux leaders du marché.Vous pouvez commander la Pro 2 sur le site du constructeur, mais vous pouvez aussi considérer la version précédente qui voit son prix baisser sur Amazon , et qui reste un excellent produit.