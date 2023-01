Comment utiliser un moniteur 8K sur les MacBook Pro et Mac mini 2023 ?

Une définition encore peu courante

Les conseils d'Apple pour une transition sans souci vers la 8K

Quels sont les Mac compatibles ?

Retrouvez notre live consacré aux MacBook Pro M2 Pro/Max et Mac mini M2/M2 Pro

Si le 8K peut faire envie, les écrans proposant(tout du moins dans la définition UHD la plus courante, soit 3 840 x 2 160 pixels, et non 4 096 x 2 160 pixels, la4K, mais que l'on ne retrouve pas souvent sur les écrans grand public) avec des dalles affichant 7 680 x 4 320 pixels. Le nombre de pixels à gérer explose (passant d'environ 8 millions en 4K à plus de 33 millions) puisque en doublant les pixels sur la hauteur et la largeur, la 8K est l'équivalent de quatre écrans 4K. le dernier moniteur UltraWide de Samsung étant par exemple estampillé 8K, alors que seule la définition horizontale comprend 7 680 pixels, pour2 160 pixels sur la verticale (il s'agit de l'équivalent de deux dalles 4K assemblées côte à côte).(hors produits professionnels), et il faudra se tourner vers le marché des téléviseurs (et disposer d'un budget assez conséquent, le modèle le plus accessible étant le TCL 65X925 à 1 249 euros , et une Samsung QE65QN800B vous coûtera 2 389 euros , avec des tarifs qui s'envolent pour les diagonales de plus grandes tailles) pour trouver plus facilement un modèle adéquat (la consommation de ces TV étant importante, l'Europe les a dans le viseur et pourrait imposer des limites de consommation en fonction de la taille des dalles, réduisant encore l'offre le temps que les constructeurs ajustent le tir).Les premiers utilisateurs de 8K se heurtant au manque de contenu adapté. Si la puissance des cartes graphiques actuelles (RTX 4090 et RX 7900 XT en tête) rend cela possible plus ou moins confortablement (sur certains titres et dans certaines conditions), la mise en place n'est pas forcément une sinécure.Il suffit de faire un tour dans les forums pour constater que les premières tentatives se sont parfois soldées par des échecs, le temps de trouver les bons réglages pour disposer de la pleine définition, d'un taux de rafraîchissement satisfaisant, en utilisant les bonnes sorties sur la machine hôtes, les bonnes entrées sur l'écran, et les câbles idoines.. La firme conseille ainsi de se doter d'un câble HDMI certifié Ultra High Speed avec un débit de 48 Gb/s (comme ce modèle Belkin vendu sur l'Apple Store 39,95 euros ) et de bien utiliser le port HDMI des Mac compatibles afin de le relier à l'entrée HDMI de l'écran sans passer par un hub pou un dock (tous ne sont pas compatibles avec cette définition, loin de là). Il faudra ensuite vérifier la définition dans les Réglages Système de macOS, et parfois passer par les menus de l'écran pour ajuster la définition et activer d'éventuelles fonctionnalités comme le VRR afin de synchroniser de manière dynamique le nombre d'images générées par la machine avec le nombre d'images affichées par le téléviseur, le tout permettant par exemple d'éviter le tearing (les images qui se déchirent lors du mouvement) et d'améliorer la fluidité.Pour profiter de la 8K sur Mac,(attention, le Mac mini M2 se contente d'un port HDMI 2.0, comme les Mac de la gamme M1), seules machine de la gamme Apple avec l'Apple TV 4K Gen3 (cette dernière se limite toutefois à la 4K HDR à 60 images par seconde) à proposer un port HDMI 2.1, permettant de prendre en charge l'affichage en 8K à 60 Hz, ou en 4K jusqu'à 240 Hz.