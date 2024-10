Les gros cochons vont adorer cette IA ! (les petits cochons aussi)

Grouik

Interpréter les émotions des porcs

Améliorer le bien-être animal

Surveillance en temps réel

Un potentiel impact sur l’industrie et la transparence pour les consommateurs

Une équipe de scientifiques issus de plusieurs universités européennes, dont celles de Copenhague et Zurich, a donc mis au point une intelligence artificielle capable d’analyser les sons des porcs pour déterminer leur état émotionnel. À partir de milliers d’enregistrements de grognements, couinements et autres sons, les chercheurs ont identifié des correspondances entre les vocalisations et les émotions., alors que des sons plus aigus, comme des cris, révèlent souvent du stress ou de la peur, surtout en cas de séparation ou de confrontation avec d’autres porcs.Selon Elodie Mandel-Briefer, biologiste du comportement à l’Université de Copenhague, ce projet pourrait transformer la gestion du bien-être animal en élevage. Même si les éleveurs disposent déjà de méthodes pour évaluer l’état physique de leurs animaux,. Avec cette IA , il serait possible d’alerter en temps réel les éleveurs lorsque leurs animaux éprouvent du stress ou de l’inconfort, leur permettant d’agir en conséquence pour limiter ces sources de malaise (en même temps ils finiront quand même l’abattoir, y a de quoi être un peu angoissé).Le but de ce projet est de rendre cette technologie facilement accessible aux éleveurs grâce à une application mobile. Cet outil serait en mesure d’analyser les sons émis dans l’enclos et de transmettre des informations claires sur l’état émotionnel des animaux directement à l’éleveur.. Les chercheurs espèrent aussi que cette approche aidera à valoriser les fermes respectant les normes de bien-être animal, ce qui répondrait aux attentes croissantes des consommateurs.En facilitant le bien-être animal, cette innovation pourrait aussi avoir un impact positif sur la productivité des élevages, car. Cette méthode pourrait également inciter les éleveurs à adopter des pratiques plus respectueuses, comme l’élevage en plein air, réduisant les vocalisations de stress observées chez les porcs en milieu confiné.L’IA appliquée au domaine agricole montre donc ici un certain potentiel, même si on imagine qu’il faudra attendre quelques temps avant que ce type de technologies soient réellement utilisées en conditions réelles.