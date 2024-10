Licenciements : Dropbox se sépare de 20 % de sa masse salariale

simplifier ses opérations et renforcer sa compétitivité

Des défis majeurs pour Dropbox

Réorganisation interne

Dropbox a été créé en 2007 !

Accent sur les technologies d’intelligence artificielle

Et pourtant, ça ne va pas si mal

Dropbox traverse depuis plusieurs mois une période de croissance ralentie., un chiffre plutôt modeste face à ses 18 millions d’utilisateurs existants. Les revenus de Dropbox ont également stagné, avec une augmentation de seulement 1,9 % au deuxième trimestre 2024, soit la plus faible croissance jamais enregistrée par la société. Entre une demande en recul et une concurrence accrue de la part de Google Drive , Dropbox a vu sa part de marché diminuer, une tendance qui s’est accompagnée d’une baisse de 20 % de la valeur de son action cette année.Drew Houston a insisté, dans un message adressé aux employés, sur l’importance de cette restructuration. Selon lui, Dropbox aurait tendance à, créant une complexité interne qui pèse sur l’efficacité. Cette réduction de personnel aurait donc pour objectif de rendre l’entreprise plus agile, en supprimant les niveaux de gestion superflus pour instaurer une structure plus plate et plus efficace. De la simplicité administrative, en quelque sorte.En parallèle à cette réorganisation, Dropbox veut miser sur l’innovation, et bien sûr sur l’intelligence artificielle. La société a récemment enrichi son outil de gestion intelligente, Dropbox Dash, avec de nouvelles fonctionnalités pour les entreprises.Malgré cette réduction d’effectifs, Dropbox s’attend à des résultats financiers conformes, voire supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre 2024, avec un chiffre d’affaires estimé entre 635 et 638 millions de dollars., seront principalement absorbés au quatrième trimestre 2024, le reste étant étalé sur le premier semestre 2025.Ou alors un autre service de cloud pour sauvegarder vos fichiers ? Est-ce que l’aspect social et les actions d’une entreprise en faveur, ou non, de l’emploi, pourraient vous pousser à en changer, ou au contraire, à vous y abonner ?