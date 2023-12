Google Drive : voici comment récupérer les fichiers perdus

Un bug pour Google Drive for Desktop

Ne cliquez pas sur « Déconnecter le compte » dans Google Drive for Desktop

.

Ne supprimez pas et ne déplacez pas le dossier de données de l'application :



sur Windows : %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS

sur macOS : ~/Bibliothèque/Application Support/Google/DriveFS



Si vous disposez de suffisamment d'espace sur votre disque dur, nous vous recommandons de faire une copie du dossier de données de l'application.

Comment récupérer les fichiers manquants

Pour rappel, à la fin du mois de novembre,. Pour certains, cela représentait une perte importante puisque l'ensemble des documents enregistrés depuis le mois de mai dernier manquait à l'appel. Google avait alors reconnu le problème, indiqué qu'il ne touchait qu'un nombre limité d'utilisateurs de Google Drive, précisé que ses équipes planchaient afin de fournir rapidement une solution, tout en ajoutant quelques conseils.. Pour cela, il faudra tout d'abord télécharger et installer la dernière version de Google Drive (v85.0.13.0 ou plus récente), dans la barre de menus ou dans la barre d'état système, cliquer sur l'icône Google Drive en maintenant la touche Maj enfoncée et cliquer sur Paramètres, avant de choisir l'option Récupérer à partir des sauvegardes (Recover from backups en VO).A partir de là, vous devriez voir une notification vous indiquant que la récupération des données a débuté. Il faudra bien évidemment vérifier que vous disposez d'assez d'espace de stockage libre en fonction des données sauvegardées.. Il est toujours préférable, voire nécessaire, de disposer d'une seconde sauvegarde, particulièrement pour vos fichiers dont la perte serait problématique.Si vous faites confiance à iCloud et que, ce qui est judicieux, vous pouvez consulter notre article dédié et/ou vous rendre à cette adresse