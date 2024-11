IA : Microsoft va renommer Copilot, et le nouveau nom va vous rappeler quelque chose

Windows Intelligence

Depuis quelques mois, des indices sur un possible rebranding de Copilot enont été repérés dans les dernières versions de Windows 11. Bien que Microsoft n’ait encore rien officialisé, ce changement serait une évolution dans sa stratégie d’IA., qui a lancéplus tôt cette année. Ce choix pourrait permettre à Microsoft de positionner l’IA au cœur de Windows, dans l’espoir d’offrir une approche unifiée et accessible pour les utilisateurs. Cependant, certains observateurs y voient une tentative de copier Apple, une stratégie qui s’est avérée risquée pour les entreprises cherchant à se démarquer sur le marché technologique.Les dernières évolutions de Copilot ont par ailleurs soulevé quelques questions. Lancé à l’origine en tant que chatbot sous le nom de Bing Chat, il a ensuite été rebaptisé Copilot, avec de nouvelles fonctionnalités pour faciliter l’interaction avec les utilisateurs. Or,, incluant un système de cartes et un nouvel outil appelé. De nombreux utilisateurs, ainsi que certains employés de Microsoft, ont critiqué ces nouveautés, estimant que l’expérience utilisateur s’était nettement dégradée. Le manque de réactivité de Microsoft face aux retours a suscité une grande frustration, certains réclamant même la possibilité de revenir à la version précédente.Le projetpourrait intégrer des fonctionnalités ambitieuses mais controversées, comme l’outil. Ce dernier permettrait de sauvegarder automatiquement des éléments consultés par l’utilisateur, des documents aux pages web. Sa sortie, initialement prévue pour octobre, a été reportée en raison de problèmes de confidentialité et de sécurité., une préoccupation qui a poussé Microsoft à retarder son lancement pour renforcer la sécurité. La prudence autour de cette fonction illustre l’approche de Microsoft face aux risques liés aux technologies d’IA.Microsoft a été un pionnier dans l’intégration de l’IA, mais son exécution n’a pas été sans accrocs, et le géant américain peine à obtenir une adoption massive de Copilot. Ce rebranding enpourrait être une tentative de repositionnement face à ses concurrents, mais, alors que les critiques sont déjà nombreuses. Même si, il faut le reconnaître,reste aujourd’hui loin de faire de l’ombre à qui que ce soit, pour l’instant.