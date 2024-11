Des réponses divergentes

Un débat sur les biais présumés des IA

trop woke

virus de l’esprit woke

Des rivalités personnelles et professionnelles

Les enjeux de la neutralité et de la responsabilité des créateurs d’IA

Sam Altman, PDG d’OpenAI, et Elon Musk, créateur de l’IA Grok via son entreprise X, se sont affrontés sur la question de l’impartialité des intelligences artificielles.: qui, entre Kamala Harris et Donald Trump , serait le meilleur président des États-Unis ?Grok, en revanche, a directement répondu en faveur de Kamala Harris, justifiant ce choix par des arguments concernant les droits à l’avortement, la diplomatie et l’économie. Un comble pour une IA appartenant à Elon Musk, fervent supporter de Donald Trump.La publication d’Altman sur la plateforme X a déclenché. Si certains utilisateurs ont salué la neutralité de ChatGPT, d’autres ont critiqué la réponse catégorique de Grok. Musk, de son côté, a reproché à Altman d’avoir sélectionné une partie tronquée de la réponse de Grok pour fausser la perception publique.Cette controverse a ravivé desqu’il accuse d’êtreet d’adopter un biais libéral, une position qu’il qualifie deCe nouvel échange tendu s’inscrit dans une longue histoire de tensions entre les deux figures de la tech., Musk quittant l’entreprise en raison de désaccords sur sa direction. Depuis, les accusations fusent de part et d’autre.Il a même engagé des poursuites judiciaires contre l’entreprise, dénonçant des pratiques anticoncurrentielles qui pourraient entraver le financement de son propre projet, xAI.En mettant de côté les querelles personnelles, cette controverse soulève des questions cruciales sur le rôle des IA dans les débats publics., leurs réponses mettent en lumière les risques d’influences humaines ou institutionnelles dans leur programmation.Ce débat montre également la nécessité d’une transparence accrue et depour garantir que ces technologies ne façonnent pas, de manière biaisée, les opinions politiques des utilisateurs.