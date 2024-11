La propriétaire de TikTok s’auto-valorise à 300 milliards de dollars

300 milliards, c'est beaucoup !

Une valorisation en forte hausse

Tout ça grâce à du contenu de qualité !

Un contexte juridique et politique tendu aux États-Unis

Donald Trump ne veut plus faire interdire TikTok sur le son américain

Un retournement politique favorable

ByteDance, propriétaire de l’application TikTok , a récemment estimé sa valeur à 300 milliards de dollars, selon plusieurs sources et documents consultés. Cette valorisation découle d’un nouveau programme de rachat d’actions, au prix de 180,70 dollars par action, soit une augmentation de près de 13 % par rapport au programme précédent.Ces rachats permettent à l’entreprise de fournir de la liquidité à ses investisseurs alors que le marché des introductions en bourse reste limité.L’avenir de TikTok aux États-Unis reste incertain dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pékin. En avril 2024, le président Joe Biden a signé une loi exigeant que ByteDance cède TikTok à un propriétaire américain avant janvier 2025, sous peine de bannissement.De son côté, TikTok affirme qu’il ne partage aucune donnée avec le gouvernement chinois et qu’il refuse toute ingérence de Pékin.L’élection de Donald Trump à la présidence pourrait influer positivement sur le sort de TikTok. Bien que Trump ait soutenu un bannissement de l’application lors de son premier mandat, il s’est récemment exprimé en faveur de sa préservation aux États-Unis Le cadre juridique entourant cette question reste complexe et dépend fortement de l’évolution des relations sino-américaines.ByteDance maintient sa dynamique de croissance, avec un chiffre d’affaires global en hausse de 30 % en 2023, atteignant 110 milliards de dollars.Même si son avenir sur le marché américain est incertain, ByteDance cherche à renforcer ses relations avec ses investisseurs et à préserver sa position dominante parmi les leaders technologiques.Est-ce qu'elle vous semble justifiée ?