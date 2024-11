Découvrez les gagnants de ce concours photo avec 1 million de dollars de récompenses

la durabilité

Le grand prix de 200 000 dollars a été attribué à Liping Cao, photographe chinois, pour son œuvre intitulée Quiet Power. Cette photographie, capturée avec un Canon EOS 5D Mark III, montre des éoliennes sous un ciel dramatique.Un autre Chinois, Ruijuan Huang, a remporté la catégorieavec une vue aérienne intitulée Harnessing the Sun, montrant un champ de panneaux solaires au Guangdong, un exemple d’intégration harmonieuse de l’énergie renouvelable dans un paysage naturel.En plus de la durabilité, d’autres catégories étaient présentes pour refléter la diversité de la photographie.Dans la catégorie noir et blanc, l’Américaine Renee Capozzola a été primée pour Bond of the Deep, une photo mettant en scène une baleine et son baleineau dans les eaux tahitiennes.Tobias Friedrich, photographe allemand, a remporté le prix de la catégorieavec Shades of Ice,En plus des prix individuels, HIPA a également récompensé des figures influentes du milieu. Jimmy Nelson a reçu lepour la photographie, accompagné de 100 000 dollars,Ces distinctions illustrent l’ambition de HIPA de promouvoir l’art photographique tout en sensibilisant aux enjeux culturels et environnementaux.Cependant, il est important de noter que le fait que ce prix soit organisé et décerné à Dubaï peut soulever des questions,Les photographes récompensés n'en sont pas moins incroyablent talentueux.Profitez-en pour découvrir également les photos d'animaux les plus amusantes de 2024 et les plus belles photos d'architecture 2024 les plus belles photos de chiens , et les plus belles photos Macro de 2024