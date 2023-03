Les nouvelles cartes de Plans arrivent en Finlande, en Norvège et en Suède

Et si on partait vadrouiller en Finlande cet été ?

Un très lent déploiement !

Outre une nouvelle cartographie,. On trouve ainsi des fonctionnalités améliorées comme la Vue à 360°, le guidage en langage naturel, avec des indications plus fluides et plus précises comme des informations de circulation en temps réel (avec les limitations de vitesse ).Il est possible deà ses proches ou ses collègues, d'un simple geste ou via Siri (Partage de l’heure d’arrivée). Les proches peuvent alors suivre le trajet de l’utilisateur, et recevoir une estimation actualisée en cas de retard.Pour rappel, cette version était arrivée en France début juillet 2022 , après de nombreux mois d'attente. En effet, on ne pourra s'empêcher de remarquer que Look Around avait été introduit pour la première fois dans iOS 13... Un bien long chemin pour arriver jusqu'à nous.. Il s'est depuis étendu au Royaume-Uni, à l'Irlande, au Canada, à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, à Singapour, à la France, à l'Allemagne et à d'autres pays et territoires.