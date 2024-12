Thomas Peschak décroche le prix Eliza Scidmore 2025, ses photos sont toutes dingues

Photo : Thomas Peschak

De la science à la photographie

Thomas Peschak

Amazonie, océans et biodiversité

Un engagement au long cours

Je photographie les endroits que j’aime pour aider à les sauver

À la base, Thomas Peschak était biologiste marin. Mais il a vite compris que des photos pouvaient parfois être plus efficaces qu’une étude pour faire bouger les choses. Résultat :L’an dernier, il a aussi remporté le prix de la meilleure photojournaliste animalière 2024. Pas mal pour quelqu’un qui à la base voulait juste partager son amour des océans.Récemment, Peschak a passé 396 jours dans le bassin amazonien pour une expédition organisée avec National Geographic et Rolex Cette mission a donné naissance à un numéro spécial du magazine consacré uniquement à l’Amazonie.Mais son travail ne s’arrête pas là. Peschak a photographié 20 articles pour National Geographic, couvrant des sujets comme les tortues marines, le changement climatique en Antarctique ou encore les crises affectant les oiseaux marins.En plus de son travail photo, Peschak a écrit huit livres, dont Wild Seas, qui célèbre la beauté des côtes sauvages, et Sharks and People, qui explore la relation entre humains et requins.Bref, il est partout où il faut défendre la vie marine.Pour Peschak, les belles images ne suffisent pas : il faut montrer la réalité, aussi brutale soit-elle. Et surtout, mettre en avant les gens qui se battent au quotidien pour protéger ces écosystèmes.Un objectif clair, et visiblement efficace.Profitez-en pour découvrir également les photos d'animaux les plus amusantes de 2024 et les plus belles photos d'architecture 2024 les plus belles photos de chiens , et les plus belles photos Macro de 2024