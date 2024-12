Piratage Norauto : plus de 78 000 clients concernés

Quelles données ciblées ?

Norauto a fait l’objet d’un acte de cyber-malveillance. Les investigations menées par nos équipes mobilisées sur le sujet indiquent que des données à caractère personnel spécifiquement liées à notre service location ont été ciblée

Quelles conséquences pour les clients

Ce spécialiste de la maintenance automobile vient de révéleret de certains numéros de pièces d'identité. Apparemment, son service de location a été particulièrement visé, ce qui reflète la tendance actuelle des pirates à ne viser que des segments spécifiques de données d’une entreprise (par exemple le programme de fidélité des clients d'Auchan ). Ces derniers souvent plus sensibles deviennent des cibles privilégiées.Cette attaque est d'importance moyenne avec 78 000 clients potentiellement concernés, même si l’entreprise n’a pas précisé combien d’entre eux sont affectés spécifiquement par la fuite de données de pièces d’identité. Ce point est particulièrement sensible vu que les informations pourraient assoir de nombreuses tentatives d'usurpation d'identité.L’enseigne affirme avoir rapidement pris des mesures pour limiter les dégâts et renforcer ses défenses., a-t-elle précisé à l'AFP.Conformément aux réglementations en vigueur,. Ces démarches visent à garantir une transparence et un suivi des obligations légales en matière de cybersécurité. Elles sont nécessaires en cas de mise en cause de responsabilité et de prise en charge les assurances., tels que Libération et La Croix, ont récemment subi des attaques informatiques, souvent liées à des rançongiciels visant à paralyser leurs systèmes.Mais cela aurait pu être pire. Après tout, Boulanger , Free, SFR ou encore l' Assurance Retraite ont été victimes récemment de plusieurs attaques, avec -à chaque fois-Ce type d’incident souligne l’importance pour les entreprises de renforcer leurs dispositifs de protection des données et pour les consommateurs de rester vigilants face aux cybermenaces.