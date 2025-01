Bientôt Mars en 45 jours grâce à la propulsion nucléaire ?

Comment ça marche ?

Des tests prometteurs

Pourquoi c’est important pour l’avenir ?

La propulsion thermique nucléaire repose sur un principe simple mais efficace : on utilise un réacteur nucléaire pour chauffer un propulseur, en général de l’hydrogène. Ce gaz chauffé à très haute température (par fission nucléaire donc) est ensuite expulsé pour créer de la poussée. Résultat ?Dit autrement : on peut aller beaucoup plus vite et plus loin.Pour donner une idée des proportions, là où un moteur chimique mettrait six mois pour rejoindre Mars , la propulsion nucléaire pourrait réduire ce temps à seulement 45 jours. Et c’est loin d’être un détail :Les tests récents, menés par General Atomics au Marshall Space Flight Center de la NASA, ont validé une étape cruciale.La bonne nouvelle c’est que le matériau a tenu bon, prouvant qu’il est capable de résister aux exigences de l’espace profond.Ce n’est pas tout.ce qui pousse encore plus loin les limites de cette technologie. Ces résultats donnent à penser que la propulsion thermique nucléaire est prête à entrer dans une nouvelle phase de développement.Les missions vers Mars ou d’autres planètes sont actuellement ralenties par les limites des technologies existantes. Avec la propulsion nucléaire,Imaginez des expéditions vers les lunes de Jupiter ou Saturne, ou même des bases habitées sur Mars. Cette technologie pourrait tout changer.Bien sûr, tout n’est pas encore prêt. Il reste des étapes à franchir avant de voir cette technologie en action dans l’espace.