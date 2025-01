Trump demande à Elon Musk de ramener les deux astronautes coincés rapidement

Une mission de quelques jours… qui dure depuis huit mois

Trump s’en mêle et Musk répond immédiatement

J’ai demandé à Elon Musk et @SpaceX d’aller chercher les 2 courageux astronautes abandonnés dans l’espace par l’administration Biden. Elon sera bientôt en route. Bonne chance, Elon !!!

Le @POTUS a demandé à @SpaceX de ramener les 2 astronautes bloqués sur la @Space_Station dès que possible. Nous allons le faire.

Une situation plus complexe qu’il n’y paraît

coincés

Les astronautes Butch Wilmore et Sunita Williams ont quitté la Terre en juin 2024 à bord du Starliner de Boeing pour une mission censée durer huit à dix jours. Mais une fois arrivés sur l’ISS, des problèmes techniques ont été détectés sur leur vaisseau : fuites d’hélium et soucis de propulsion. La NASA a préféré ne pas prendre de risques et a décidé en août de ramener Starliner à vide.Sauf que voilà, leur retour, initialement prévu en février 2025, a été repoussé à mars à cause d’un retard sur la préparation du vaisseau Crew Dragon suivant.Mardi,Musk a réagi sur X en confirmant la demande du président :Si l’idée d’un retour anticipé peut sembler simple, en pratique, c’est loin d’être si évident. Le planning de l’ISS est très millimétré, et un départ précipité pourrait poser des problèmes d’effectifs.Notons aussi que contrairement à ce que j’indique dans le titre de cet article, la NASA n’a jamais considéré que les astronautes étaientou en danger. Ils poursuivent leurs travaux et sont en bonne santé. Certains astronautes restent d’ailleurs plus d’un an en orbite sans souci particulier.ou si tout se déroulera comme prévu.