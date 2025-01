Google se plie à Donald Trump et renomme le Golfe du Mexique sur Maps

Google Maps on the Trump road

Ce dernier épisode illustre une fois de plus le rôle crucial des services numériques dans les batailles symboliques et géopolitiques. Si le Golfe d’Amérique reste une mesure limitée aux États-Unis, son écho sur la scène internationale pourrait bien en faire un sujet de débat pendant longtemps.

Dans un premier temps, Apple et Google n'avaient pas paru se mettre en branle à cette nouvelle et n'avaient -d'ailleurs- rien modifié depuis la semaine dernière. Mais la situation semble à moitié résolue. En effet,Pour justifier ce retard, il évoqueconsistant à refléter les changements géographiques basés sur des sources officielles (genre...). C'est sûr qu'unse place assez haut dans la hiérarchie des normes, mais certains, signés la semaine dernière, sont effectivement contestés en justice... Au delà de ce constat assez ironique, cette modification ne concernera que les utilisateurs américains.Dans sa déclaration, Google précise que le changement ne sera effectif qu’une fois le nouveau nom intégré dans la base géographique des noms américains, ce qui n’était pas encore le cas lundi soir., illustrant la nature adaptable et localisée des services de cartographie.La décision de renommer cette zone maritime bordant le sud-est des États-Unis, l’est du Mexique et une partie de Cuba s’inscrit. Cependant, elle a immédiatement provoqué des réactions. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum n’a pas hésité à se moquer de l’initiative, dénonçant une mesure qu’elle qualifie deOutre le, Donald Trump prévoit de restaurer certains noms emblématiques supprimés lors des précédents mandats. Parmi eux, le mont Denali en Alaska devrait redevenir le, en hommage au 25e président américain, William McKinley. Ce nom avait été modifié par Barack Obama pour honorer les peuples autochtones locaux, une initiative saluée à l’époque mais qui avait suscité la colère des sénateurs républicains et de certains habitants.Mais avant toute protestation, il convient de rappeler queSelon le pays d’utilisation, les frontières et noms de lieux peuvent différer. Par exemple, certaines zones contestées, comme la Crimée, sont affichées différemment selon qu’on consulte Google Maps depuis la Russie ou l’Ukraine.