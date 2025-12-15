Un satellite chinois a frôlé la collision avec Starlink

On en dit quoi ?



Cette quasi-collision (très relative) illustre bien les tensions croissantes dans l'espace, où la cohabitation entre constellations géantes devient un vrai casse-tête. SpaceX, qui domine le secteur avec des milliers de Starlink en orbite, se retrouve à jouer les gendarmes du trafic spatial, tout en accusant régulièrement les autres opérateurs de manquer de rigueur. Par contre, difficile de savoir qui a raison quand chaque camp avance ses propres arguments techniques. Ce qui est certain, c'est qu'avec une manœuvre d'évitement toutes les 1,8 minute pour l'ensemble de la constellation Starlink, le risque zéro n'existe pas.