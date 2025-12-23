La Russie développerait une arme pour détruire les satellites Starlink d'Elon Musk

On en dit quoi ?



La Russie pourrait tenter de neutraliser Starlink, mais au prix d'un chaos orbital qui affecterait tout le monde, y compris elle-même. Difficile de savoir à quel point ce type d'information relève de la menace latente, ou s'il y a un vrai risque pour Starlink. On peut aussi se poser la question de savoir comment réagirait les US et en particulier Donald Trump, devant une attaque aussi direct d'une constellation de satellites américains. Affaire à suivre (enfin, on espère que non…)