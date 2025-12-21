Air France choisit Starlink, Musk applaudit : pourquoi ce mariage de raison fait-il scandale ?

On en dit quoi ?



On ne peut pas blâmer Air France d'avoir choisi la seule technologie qui fonctionne aujourd'hui. Par contre, on peut légitimement s'interroger sur la capacité de l'Europe à anticiper quoi que ce soit dans le domaine spatial. IRIS² devait être la réponse souveraine à Starlink, et il arrivera avec sept ans de retard, si tout va bien. Sept ans pendant lesquels SpaceX aura consolidé son monopole de fait sur la connectivité satellite mondiale. Le vrai scandale n'est pas qu'Air France choisisse Starlink, c'est que personne en Europe n'ait été capable de lui proposer autre chose. Vous en dites quoi vous ?