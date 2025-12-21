Air France choisit Starlink, Musk applaudit : pourquoi ce mariage de raison fait-il scandale ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Air France vient d'annoncer que 30 % de sa flotte est désormais équipée de Starlink pour offrir du Wi-Fi gratuit à ses passagers. Elon Musk applaudit. Et l'Europe regarde passer les satellites américains, faute d'avoir quoi que ce soit de crédible à proposer.
Un choix pragmatique, pas un caprice
Suite à ces annonces, une partie de la classe politique français s'offusque que la France passe par Elon Musk pour s'équiper en Internet. Et pourtant... difficile de reprocher quoi que ce soit à Air France.
La compagnie française devient la première en Europe à déployer Starlink à grande échelle, avec un objectif de 100 % de sa flotte équipée fin 2026. Le service sera gratuit pour tous les passagers inscrits au programme Flying Blue, avec des débits de 150 à 300 Mb/s. Qatar Airways et United Airlines font le même choix. Pourquoi ? Parce que Starlink fonctionne, tout simplement. La constellation de SpaceX compte plus de 7 600 satellites en orbite basse, offrant une latence quasi inexistante et une bande passante que les vieux satellites géostationnaires ne peuvent pas égaler. Face à cette réalité technique, Air France a fait le seul choix raisonnable.
L'Europe a raté le coche
Le problème n'est pas qu'Air France ait choisi Starlink. Le problème, c'est qu'il n'existait aucune alternative européenne viable. Eutelsat, l'opérateur français, dispose bien d'une constellation via sa fusion avec OneWeb, mais avec seulement 650 satellites contre 7 600 pour Starlink. Pire encore, la technologie manque de liaisons laser inter-satellites, et Eutelsat ne fabrique pas ses propres terminaux. Quant au projet IRIS², la constellation européenne censée rivaliser avec Starlink, son histoire est un condensé d'échecs bureaucratiques. Annoncé en 2022 avec une mise en service prévue pour 2024, le projet a glissé à 2026, puis 2028, puis 2030, et désormais 2031. Le budget est passé de 6 à 10,6 milliards d'euros sans qu'un seul satellite ne soit lancé. Pendant ce temps, SpaceX en envoie plusieurs dizaines par mois.
Elon Musk dit merci
Le tweet d'Elon Musk saluant la décision d'Air France ne s'est pas fait attendre. Un simple
très bon pour la France, mais c'est aussi surtout très bon pour SpaceX qui reste incontournable. La SNCF pourrait suivre le même chemin, avec un appel d'offres imminent pour améliorer la connectivité de ses trains. Starlink est déjà déployé dans des trains en Écosse. Et pendant que Bruxelles tergiverse sur IRIS², que Paris injecte 1,35 milliard dans Eutelsat pour tenter de sauver les meubles, les entreprises françaises n'ont d'autre choix que de se tourner vers le milliardaire américain, qui a su mettre en place un vrai solution fonctionnelle. Ce n'est pas une trahison, c'est un constat d'échec européen.
On en dit quoi ?
On ne peut pas blâmer Air France d'avoir choisi la seule technologie qui fonctionne aujourd'hui. Par contre, on peut légitimement s'interroger sur la capacité de l'Europe à anticiper quoi que ce soit dans le domaine spatial. IRIS² devait être la réponse souveraine à Starlink, et il arrivera avec sept ans de retard, si tout va bien. Sept ans pendant lesquels SpaceX aura consolidé son monopole de fait sur la connectivité satellite mondiale. Le vrai scandale n'est pas qu'Air France choisisse Starlink, c'est que personne en Europe n'ait été capable de lui proposer autre chose. Vous en dites quoi vous ?