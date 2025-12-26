Le succès incroyable de la revente des cadeaux de Noël ! (Et vous ?)
Par Laurence - Publié le
C’est devenu un rituel presque aussi incontournable que le sapin ou la bûche : les cadeaux de Noël revendus, et ce, dès le 25 décembre. À peine déballés (même pas ouverts pour certains), des présents se retrouvent déjà sur les plateformes de vente en ligne. Cette année encore, la tendance est en forte progression, portée par l’explosion du marché de la seconde main et des habitudes de consommation de plus en plus décomplexées.
Cette année encore, le phénomène ne fait pas exception. Dès le matin de Noël, des centaines de milliers d’annonces ont été publiées sur les grandes plateformes. Rakuten revendiquait ainsi 390 000 annonces mises en ligne à 11 h 30 le 25 décembre, soit une hausse de 2 % par rapport à l’an dernier à la même heure. La plateforme anticipe même plus d’un million d’annonces dans les jours suivant les fêtes.
Le constat est le même chez eBay, qui évoque 500 000 nouvelles annonces dès le 25 décembre, avec une hausse attendue de 400 % du volume d’annonces par rapport à une journée moyenne. L’an dernier, la plateforme comptabilisait 340 000 annonces sur la même période.
Selon un baromètre Rakuten France réalisé avec Ipsos BVA, 3 Français sur 10 se disent prêts à revendre leurs cadeaux de Noël s’ils ne leur conviennent pas. La tendance est encore plus marquée chez les 35-54 ans, où 41 % des répondants envisagent cette solution.
Du côté d’eBay, une étude menée par Kantar estime que près de 20 millions de Français ont déjà revendu un cadeau en 2025, soit 1,6 million de plus qu’en 2024. Aujourd’hui, un Français sur cinq prévoit de le faire après Noël, un niveau deux fois plus élevé qu’en 2011.
Les raisons sont multiples : pour 44 %, le cadeau ne plaît tout simplement pas ; pour 42 %, il n’est pas utile ; et 22 % expliquent déjà posséder l’objet reçu. Mais la motivation principale reste financière : selon Rakuten, la revente permet de récupérer environ 99 euros en moyenne, voire plus de 300 euros pour certains.
Il faut dire que le geste est désormais socialement accepté. Longtemps perçue comme impolie, la revente de cadeaux est aujourd’hui largement dédramatisée. 71 % des Français affirment réagir de manière neutre ou positive si un proche revend un cadeau qu’ils ont offert. Mieux encore, 43 % des personnes interrogées indiquent utiliser l’argent récupéré pour épargner, une proportion en hausse cette année.
Les plateformes généralistes restent les plus utilisées : Leboncoin pour sa gratuité et sa forte audience, Vinted, désormais bien au-delà du vêtement, eBay, Rakuten, Amazon ou encore Cdiscount. Des services spécialisés existent également : Back Market pour la high-tech, Vestiaire Collective pour le luxe, momox ou la Bourse aux livres pour les produits culturels.
Enfin, les enseignes physiques comme Cash Converters, Easy Cash ou Cash Express restent une solution rapide pour ceux qui souhaitent une reprise immédiate, sans attendre un acheteur.
Les professionnels sont unanimes : mieux vaut revendre rapidement, dans les jours qui suivent Noël, avant la saturation des annonces. Comparer les prix, fixer un seuil minimum et multiplier les plateformes restent les clés pour maximiser ses chances de vente… et transformer un cadeau décevant en budget pour les soldes de janvier.
