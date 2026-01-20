Avant qu'il ne soit trop tard : Rockstar permet à un fan en phase terminale de découvrir GTA 6

On en dit quoi ?



C'est quand même le genre d'histoire qui fait un peu de bien bien. Rockstar, qui est d'habitude obsédé par le secret autour de ses jeux venir, a quand même décidé de faire une exception. On ne peut saluer le fait que Zelnick lui même ait pris le temps de répondre en personne, ce qui n'est vraiment pas la norme pour un PDG de ce niveau. Après bien sûr, on ne saura probablement jamais ce que le fan a pu voir ou jouer exactement, et c'est peut-être mieux comme ça, tout n'a pas besoin de finir sur les réseaux pour avoir du sens.