Avant qu'il ne soit trop tard : Rockstar permet à un fan en phase terminale de découvrir GTA 6
Par Vincent Lautier - Publié le
Mais c'est quoi cette histoire ?
Anthony Armstrong bosse pour Ubisoft Toronto. En décembre dernier, il a publié un message sur le réseau LinkedIn qui a fait pas mal de parler. Il y expliquait calmement qu'un membre de sa famille se battait contre un violent cancer depuis plusieurs années, et qu'il venait d'apprendre qu'il ne lui restait plus que 6 à 12 mois à vivre.
Au delà du drame d'une telle situation il s'avère que ce proche est aussi un énorme fan de GTA. Le jeu a une sortie prévue pour novembre 2026, et même s'il ne subissait pas de nouveau retard, il ne pourra tout simplement pas y jouer.
Anthony Armstrong a donc tenté le tout pour le tout. Il a demandé à Rockstar si une session de jeu privée pouvait être organisée, histoire de permettre à son proche de découvrir le jeu avant la fin, même en version beta. Ce fan en question, malade, habite près du studio d'Oakville, non loin de Toronto. Armstrong s'est dans la foulée engagé à signer tous les accords de confidentialité nécessaires pour permettre cette exception.
Et Rockstar a répondu ?
Et bien contre toute attente, oui. Et pas n'importe qui chez Rockstar, puisque c'est Strauss Zelnick en personne, le PDG de Take-Two, la maison mère de Rockstar, qui a lui même contacté la famille pour faire le lien avec l'équipe de développement et organiser ce moment. Anthony rmstrong a ensuite mis à jour son post LinkedIn avec ce message positif :
On leur a parlé aujourd'hui et on a eu de bonnes nouvelles ! C'est tout ce que je peux dire, mais merci à tous du fond du cœur.
Le post a été supprimé juste derrière, et c'est le signe qu'il y a bien sûr un accord de confidentialité derrière tout ceci. Armstrong a d'ailleurs demandé dans la foulée à ce qu'on respecte la vie privée de sa famille, histoire de rappeler que malgré cette bonne nouvelle, la période reste bien sûr très difficile pour ce proche.
C'est déjà arrivé avant ?
Et bien en fait oui. En 2018, Rockstar avait déjà fait un geste du genre pour Red Dead Redemption 2. Un fan néerlandais qui s'appelait Jurian, atteint de neurofibromatose de type 2, avait aussi contacté le studio via son papa. Deux employés s'étaient ensuite déplacés chez lui pour lui faire une démonstration privée, quelques semaines avant la sortie du jeu. Un bien joli geste déjà.
On en dit quoi ?
C'est quand même le genre d'histoire qui fait un peu de bien bien. Rockstar, qui est d'habitude obsédé par le secret autour de ses jeux venir, a quand même décidé de faire une exception. On ne peut saluer le fait que Zelnick lui même ait pris le temps de répondre en personne, ce qui n'est vraiment pas la norme pour un PDG de ce niveau. Après bien sûr, on ne saura probablement jamais ce que le fan a pu voir ou jouer exactement, et c'est peut-être mieux comme ça, tout n'a pas besoin de finir sur les réseaux pour avoir du sens.