Roblox : la vérification d'âge par IA vire au fiasco total
Par Vincent Lautier - Publié le
Face aux procès et accusations de laxisme sur la protection des mineurs, Roblox a déployé un système de vérification d'âge par reconnaissance faciale. Sauf que voilà, le dispositif est truffé de failles et les joueurs comme les développeurs sont à la fois survolté et très fâchés.
Un déploiement mondial sous pression juridique
Depuis le 7 janvier 2026, tous les utilisateurs de Roblox doivent se soumettre à une vérification faciale pour accéder au chat. Le principe : se filmer quelques secondes avec la caméra du smartphone ou de l'ordinateur, et laisser l'IA estimer l'âge. Le système classe ensuite les joueurs dans six catégories (moins de 9 ans, 9-12, 13-15, 16-17, 18-20, 21 et plus) et limite les conversations aux tranches d'âge proches. Sur le papier, l'idée paraît logique. La plateforme croule sous les procès intentés par les procureurs généraux du Texas, de Louisiane et du Kentucky, sans oublier une assignation criminelle en Floride qui qualifie Roblox de
terrain propice aux prédateurs. Près de 80 actions en justice visent l'entreprise pour défaut de protection des mineurs.
Une IA qui se trompe dans les deux sens
C'est là que le bât blesse. L'intelligence artificielle fournie par la société Persona commet des erreurs flagrantes. Une mère a signalé que sa fille de 10 ans avait été classée comme ayant 16 ans. À l'inverse, des adultes de 23 ans se retrouvent catégorisés comme adolescents de 16-17 ans. Roblox refuse de communiquer le taux de précision exact de son système, se contentant d'indiquer qu'il est
généralement assez précis à un ou deux ans prèspour les 5-25 ans. Mais le pire reste à venir : des vidéos en ligne montrent des enfants qui trompent le système en dessinant des rides et de la barbe sur leur visage pour être classés 21 ans et plus. Un autre a simplement montré une photo de Kurt Cobain et obtenu une classification adulte. Pour couronner le tout, des comptes vérifiés de mineurs se vendent sur eBay pour 4 dollars.
La communauté s'agace
Et tout ceci met un sacré bordel. Le taux d'utilisation du chat a chuté de 90% à 36,5% selon un développeur qui a partagé ses statistiques. Les forums débordent de commentaires négatifs, les joueurs ne peuvent plus discuter avec leurs amis, et les développeurs décrivent des jeux devenus
villes fantômes. Roblox a d'ailleurs reconnu un problème supplémentaire : des parents vérifient leur âge à la place de leurs enfants, ce qui fait passer ces derniers dans la catégorie 21 ans et plus. La solution proposée ? Soumettre une pièce d'identité pour corriger l'erreur.
On en dit quoi ?
C'est franchement improbable de voir un système censé protéger les enfants se faire contourner avec un dessin au feutre ou une photo de rockstar décédé. Le responsable de la sécurité de Roblox, Matt Kaufman, demande de la patience en expliquant qu'on
ne peut pas appuyer sur un bouton pour créer quelque chose qui n'existait pas avant. Certes, mais bon, vendre des comptes vérifiés de gamins de 9 ans pour le prix d'un café, ça pose quand même question sur l'efficacité réelle du dispositif. Entre les faux positifs, les faux négatifs et les contournements créatifs, on a l'impression que Roblox a coché la case
vérification d'âgepour calmer les procureurs plutôt que pour réellement protéger qui que ce soit. Pour le moment en tous cas, c'est le grand n'importe quoi. Précisons qu'après des tests en Australie, Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas fin 2025, le dispositif a été étendu au monde entier, Europe et France comprises.