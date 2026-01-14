Roblox : la vérification d'âge par IA vire au fiasco total

On en dit quoi ?



C'est franchement improbable de voir un système censé protéger les enfants se faire contourner avec un dessin au feutre ou une photo de rockstar décédé. Le responsable de la sécurité de Roblox, Matt Kaufman, demande de la patience en expliquant qu'on ne peut pas appuyer sur un bouton pour créer quelque chose qui n'existait pas avant . Certes, mais bon, vendre des comptes vérifiés de gamins de 9 ans pour le prix d'un café, ça pose quand même question sur l'efficacité réelle du dispositif. Entre les faux positifs, les faux négatifs et les contournements créatifs, on a l'impression que Roblox a coché la case vérification d'âge pour calmer les procureurs plutôt que pour réellement protéger qui que ce soit. Pour le moment en tous cas, c'est le grand n'importe quoi. Précisons qu'après des tests en Australie, Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas fin 2025, le dispositif a été étendu au monde entier, Europe et France comprises.