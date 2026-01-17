Mais quelle heure est-il sur la lune ? La Chine a une réponse

On en dit quoi ?



C'est quand même très malin de la part de Pékin. Plutôt que de garder la technologie pour eux, ils la mettent en open source et laissent tout le monde l'adopter. Si LTE440 devient la référence avant que la NASA ne finalise son propre système, les Américains devront soit l'utiliser, soit réinventer la roue. La course à la Lune ne se joue plus seulement avec des fusées, visiblement.