WhatsApp sur le Web va enfin gérer les appels audio et vidéo de groupe

Qu'en penser ?



Pour l’instant, aucune date officielle n’a été annoncée. Mais comme la fonctionnalité est déjà repérée en cours d’intégration, et que WhatsApp fait évoluer son client web régulièrement, il y a de bonnes chances de voir cette nouveauté arriver dans les prochains mois. Pour WhatsApp, c’est aussi un rattrapage nécessaire : face à Teams, Zoom, FaceTime ou Google Meet, l’absence d’appels de groupe sur navigateur faisait tache. Avec cette mise à jour, Meta comble enfin l’un des derniers gros trous de WhatsApp Web.