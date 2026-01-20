WhatsApp sur le Web va enfin gérer les appels audio et vidéo de groupe
Mark Zuckerberg entend bien faire de WhatsApp un vrai service de messagerie à usage professionnel ! La version web de WhatsApp devrait bientôt et enfin permettre de passer des appels vocaux et vidéo en groupe directement depuis un navigateur. En effet, Meta travaille actuellement sur cette fonction, encore marquée comme
D'après WABetainfo, l'application permettra sous peu de rejoindre des appels de groupe quel que soit l’appareil utilisé, sans dépendre exclusivement d'un smartphone ou de l’application desktop. Jusqu’ici, WhatsApp Web était surtout un outil de messagerie complémentaire, pratique pour répondre depuis un clavier, mais limité dès qu’on voulait l’utiliser comme client principal. Avec la prise en charge des appels de groupe, l’interface web se rapprocherait enfin du niveau fonctionnel des versions mobile et ordinateur.
Cette nouveauté pourrait s’avérer particulièrement utile dans un contexte professionnel : sur un PC partagé, un poste en entreprise ou un ordinateur verrouillé, il est fréquent de ne pas avoir le droit d’installer WhatsApp Desktop. Dans ces cas-là, WhatsApp Web deviendrait une vraie solution de communication complète, y compris pour des réunions rapides.
WABetaInfo évoque une prise en charge possible allant jusqu’à 32 participants pour les appels de groupe sur WhatsApp Web. Toutefois, Meta pourrait commencer plus prudemment, par exemple 8 ou 16 personnes, le temps de stabiliser la fonction avant une ouverture plus importante.
Cette approche semble logique : la vidéo via un navigateur est plus sensible aux variations de performances (CPU, caméra, micro, réseau), surtout quand il s’agit de gérer plusieurs flux simultanément.
Notons que d'autres fonctions en lien avec les appels sur WhatsApp Web sont dans les tuyaux : l’affichage de notifications d’appels entrants sur navigateur, des liens d’appel partageables (pour inviter facilement quelqu’un), et même la possibilité de programmer un appel avec un nom et une description. Ces options sont également encore en développement et pourraient arriver plus tard, dans une seconde phase de déploiement.
Pour l’instant, aucune date officielle n’a été annoncée. Mais comme la fonctionnalité est déjà repérée en cours d’intégration, et que WhatsApp fait évoluer son client web régulièrement, il y a de bonnes chances de voir cette nouveauté arriver dans les prochains mois. Pour WhatsApp, c’est aussi un rattrapage nécessaire : face à Teams, Zoom, FaceTime ou Google Meet, l’absence d’appels de groupe sur navigateur faisait tache. Avec cette mise à jour, Meta comble enfin l’un des derniers gros trous de WhatsApp Web.
Une mise à niveau importante pour WhatsApp sur navigateur
Jusqu’à 32 participants (à terme)
Notifications d’appel, liens partageables et planification
Qu'en penser ?
