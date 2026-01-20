Le plus bel Apple Store canadien vient-il d'ouvrir ses portes ?
Situé à l'angle des rues Sainte-Catherine et de la Montagne, le nouvel Apple Store de Montréal marie patrimoine québécois et haute technologie. Entre restauration historique en cuivre, sessions Apple Intelligence et collaborations artistiques locales, découvrez pourquoi ce nouveau flagship est déjà considéré comme le plus beau du Canada.
Apple veut animer le centre-ville de Montréal
C’est donc dans un secteur hautement stratégique que Cupertino vient d’ouvrir son nouvel Apple Store. Comme d’habitude pour ces grandes occasions, elle s'est fendue d'un communiqué sur son site web, faisant la part belle aux photos de visiteurs et ne manque pas de célébrer l’artisanat local (et son propre savoir-faire).
On découvre un magasin repensé qui
reflète l’engagement d’Apple envers le centre-ville de Montréal. Située dans un bâtiment historique (un brin austère), la boutique aura pour mission d’animer l’angle de la rue Sainte-Catherine et de la rue de la Montagne.
Encore une fois, Apple sait aussi parfaitement faire parler les pierres, avec cette fois-ci une façade de magasin qui
mélange la pierre historique Saint-Marc du Québec avec du granit local, tandis que des artisans locaux spécialisés dans le cuivre ont largement restauré la corniche qui surmonte le bâtiment.
Du traditionnel dans de l’ancien
À l’intérieur, on retrouvera les traditionnelles tables en bois pour la présentation des nombreux produits, ainsi qu’une zone pour retirer ses achats réalisés sur l’Apple Store en ligne. Une place est laissée au Genius Bar afin de fournir une assistance aux clients. Enfin, un programme de sessions Today at Apple gratuites a déjà été mis en place, pour des formations en photographie, en vidéo, mais aussi pour bien démarrer avec Apple Intelligence sur iPhone, iPad et Mac. Les services proposés sont classiques, mais le lieu central au cœur de Montréal est un joli coup pour Apple.
Bien évidemment, comme à chaque ouverture d’un nouvel Apple Store, c’est Deirdre O’Brien -SVP of Retail and People- qui a pris sa plus belle plume pour préciser que
depuis près de 20 ans, nous sommes fiers de faire partie de la communauté du centre-ville de Montréal, dont l’esprit de créativité et d’innovation continue de nous inspirer. Nous sommes incroyablement ravis de nous appuyer sur cette relation de longue date et de créer une destination où nos clients peuvent découvrir le meilleur d’Apple, de nos produits innovants aux soins et au soutien d’experts de notre formidable équipe.
Et une petite touche graphique locale
Comme elle aime désormais le faire, Apple s'est offert un petit buzz sur le réseau social X pour le logo spécialement dessiné par Catherine Potvin, avec la finesse de son tracé habituel. Cette dernière était d’ailleurs présente lors de démonstrations en direct sur iPad. Certains clients ont même pu recevoir une illustration de la graphiste, dessinée sur leur sac Apple Retail.