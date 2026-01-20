Le plus bel Apple Store canadien vient-il d'ouvrir ses portes ?

Apple veut animer le centre-ville de Montréal

reflète l’engagement d’Apple envers le centre-ville de Montréal

mélange la pierre historique Saint-Marc du Québec avec du granit local, tandis que des artisans locaux spécialisés dans le cuivre ont largement restauré la corniche qui surmonte le bâtiment

Du traditionnel dans de l’ancien

depuis près de 20 ans, nous sommes fiers de faire partie de la communauté du centre-ville de Montréal, dont l’esprit de créativité et d’innovation continue de nous inspirer. Nous sommes incroyablement ravis de nous appuyer sur cette relation de longue date et de créer une destination où nos clients peuvent découvrir le meilleur d’Apple, de nos produits innovants aux soins et au soutien d’experts de notre formidable équipe

Un Wallpaper très original !

Et une petite touche graphique locale

C’est donc dans unque Cupertino vient d’ouvrir son nouvel Apple Store. Comme d’habitude pour ces grandes occasions, elle s'est fendue d'un communiqué sur son site web, faisant la part belle aux photos de visiteurs et ne manque pas de(et son propre savoir-faire).On découvre un magasin repensé quiEncore une fois, Apple sait aussi parfaitement faire parler les pierres, avec cette fois-ci une façade de magasin quiÀ l’intérieur, on retrouverapour la présentation des nombreux produits, ainsi qu’une zone pour retirer ses achats réalisés sur l’Apple Store en ligne. Une place est laissée auafin de fournir une assistance aux clients. Enfin, un programme de sessionsgratuites a déjà été mis en place, pour des formations en photographie, en vidéo, mais aussi pour bienLes services proposés sont classiques, mais le lieu central au cœur de Montréal est un joli coup pour Apple.Bien évidemment, comme à chaque ouverture d’un nouvel Apple Store, c’est Deirdre O’Brien -- qui a pris sa plus belle plume pour préciser queComme elle aime désormais le faire, Apple s'est offert un petit buzz sur le réseau social X pour, avec la finesse de son tracé habituel. Cette dernière était d’ailleurs présente lors de démonstrations en direct sur iPad. Certains clients ont même pu recevoir une illustration de la graphiste, dessinée sur leur sac Apple Retail.