Le Canada signe un accord historique avec la Chine sur les véhicules électriques

On en dit quoi ?



C'est en fait un vrai coup de poker de la part de Carney. Coincé entre l'imprévisibilité de Trump et le besoin de diversifier ses débouchés, le Canada choisit de rouvrir le dialogue avec Pékin après des années de gel diplomatique. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, a aussitôt dénoncé l'accord en parlant de pied dans la porte pour la Chine. D'autres dirigeant du pays, saluent eux au contraire ces décisions pour les producteurs de canola. L'accord reste préliminaire et beaucoup de détails restent à négocier. Reste à voir si cette ouverture chinoise sera suffisante pour compenser les turbulences avec le voisin américain.