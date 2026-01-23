Mais c'est quoi cette histoire de Renault qui met fin à sa filiale électrique dédiée ?

On en dit quoi ?



C'est en fait un drôle de retournement de situation pour Renault. En très peu de temps on est passé d'une filiale présentée comme l'avenir de l'électrique européen, à une dissolution quasi complète. François Provost a clairement décidé de remettre les compteurs à zéro et de simplifier l'organisation, et ça n'est probablement pas un mal.