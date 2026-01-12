Mistral AI signe un accord avec le ministère des Armées pour une IA militaire souveraine
Par Vincent Lautier - Publié le
La licorne française de l'intelligence artificielle devient le fournisseur officiel de l'armée française. Un accord-cadre qui couvre toutes les entités du ministère, du CEA à l'ONERA, et qui tranche avec les déboires d'Albert, l'IA de l'administration.
Le ministère des Armées a officialisé le 8 janvier un accord-cadre avec Mistral AI, signé en décembre 2025. L'objectif est clair : doter l'ensemble des forces armées françaises d'une intelligence artificielle générative maison, sans dépendre des géants américains ou chinois. L'accord couvre les armées, les directions du ministère, mais aussi l'ONERA, le CEA et le Service hydrographique de la marine. L'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense pilotera le déploiement des technologies Mistral. Ce partenariat prolonge une convention de coopération signée dès mars 2025, mais passe cette fois à l'échelle industrielle.
Côté applications, on parle de transcription, de traduction, d'aide à l'analyse de documents et de synthèse de rapports opérationnels. L'IA générative permettra d'analyser rapidement des volumes massifs de données, qu'il s'agisse de renseignements ou de logistique. Le ministère évoque aussi l'amélioration de programmes et l'optimisation de la planification militaire. Point important : toutes les technologies seront déployées sur des infrastructures contrôlées par la France. Pas question de faire transiter des données militaires sensibles par des serveurs étrangers. Cette exigence de souveraineté fait aussi écho aux décisions similaires prises aux États-Unis, où OpenAI et Anthropic multiplient les contrats avec le Pentagone.
Ce partenariat arrive après les critiques essuyées par Albert, l'IA souveraine lancée en avril 2024 par Gabriel Attal pour les fonctionnaires. Une enquête de Cash Investigation avait révélé que les agents des maisons France Services trouvaient les résultats
C'est quand même un signal fort pour Mistral AI, qui décroche un client prestigieux et confirme son statut de champion français de l'IA. Le ministère assume clairement son choix : éviter toute dépendance et garder le contrôle sur les algorithmes. Ça tranche avec les expériences plus chaotiques côté administration civile. Reste à voir si l'armée saura mieux intégrer ces outils que les guichets France Services n'ont réussi à le faire avec Albert.
