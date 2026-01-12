Mistral AI signe un accord avec le ministère des Armées pour une IA militaire souveraine

On en dit quoi ?



C'est quand même un signal fort pour Mistral AI, qui décroche un client prestigieux et confirme son statut de champion français de l'IA. Le ministère assume clairement son choix : éviter toute dépendance et garder le contrôle sur les algorithmes. Ça tranche avec les expériences plus chaotiques côté administration civile. Reste à voir si l'armée saura mieux intégrer ces outils que les guichets France Services n'ont réussi à le faire avec Albert.