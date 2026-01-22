Blue Origin va lancer son réseau internet par satellites, concurrent de Starlink

Qu'en penser ?



Jeff Bezos affiche clairement ses ambitions : s'attaquer au monopole de Starlink. Si l'écart reste immense face aux 9 millions de clients de SpaceX, Blue Origin ne se contente plus d'effets d'annonce. Entre la réussite du lanceur New Glenn, la maîtrise de la réutilisation des boosters et le déploiement de TeraWave, la firme de Seattle change de dimension.



L’année 2026 sera donc décisive : entre l’accélération des lancements orbitaux et les visées lunaires, Blue Origin doit désormais prouver qu’elle peut transformer ses prouesses technologiques en un service commercial capable de rivaliser avec l'ogre Starlink.