Interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans : comment cela va fonctionner ?

Sur le papier, la promesse est simple : protéger les mineurs. Dans les faits, l’exécution est redoutable. Entre les exigences du DSA, les débats sur les libertés fondamentales, la question de l’âge réel des utilisateurs et la faisabilité technique, cette proposition de loi avance dans un champ de mines. Aujourd'hui, l’Assemblée devra trancher : transformer ce texte en outil réellement applicable ou ouvrir une nouveaux débats sans effet immédiat.

La nouvelle mouture repose désormais sur un mécanisme présenté comme un. Le premier volet comporte l’de certains réseaux sociaux considérés comme. Concrètement,Ces services seraient désignés comme à risque, et susceptibles de porter atteinte àdes mineurs de moins de 15 ans.Le deuxième volet concerne les autres réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos, l’interdiction resterait la règle avec une exception toutefois, l’accès serait possible si le mineur peut justifier de l’accord préalable explicite d’au moins un parent ou représentant légal. Autrement dit, la loi bascule vers une logique proche du contrôle parental “obligatoire”, censée éviter une interdiction générale trop large.Mais le principal enjeu est de. Sans cette compatibilité, le texte risque de connaître le même sort qu’une précédente tentative :La Commission européenne a bien publié, ces derniers mois, des lignes directrices liées au DSA, ce qui ouvre un peu plus la porte à une régulation nationale. Mais: la France ne peut pas simplement imposer aux plateformes des obligations supplémentaires (comme un contrôle d’âge généralisé), domaine largement verrouillé au niveau européen.Laure Miller —la rapporteur— admet une forme de prudence afin de chercher dans la formulation pour éviter l'impasse. Mais même cette version est encore perfectible, mais, signe que le texte marche sur une ligne très fine entre ambition politique et contraintes juridiques.Pendant que le Parlement débat, une réalité existe déjà sur le terrain scolaire : l’interdiction du téléphone portable dans les écoles et collèges est en vigueur, via l’article L. 511-5 du Code de l’éducation., et prévoit la possibilité de confisquer les appareils selon les modalités fixées localement., comme la mise en place de casiers où les élèves déposent leur téléphone en début de journée. Une piste qui pourrait, à terme, inspirer des dispositifs plus larges pour limiter l’usage… même en dehors de l’école. Mais le gros problème reste avant tout matériel : comment financer ce cadre ?