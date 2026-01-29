10 accessoires indispensables pour vos AirTags (et AirTags 2 !)
Par Vincent Lautier - Publié le
Si vous êtes comme moi, vous avez probablement déjà semé des AirTags un peu partout. Dans votre portefeuille, sur vos clés, dans votre voiture, sur votre chat (oui oui j'ai fait ça). C'est un excellent accessoire, et même si la nouvelle version annoncée cette semaine a déçu ceux qui s'attendaient à une révolution, vous êtes peut-être quand même nombreux à avoir craqué et à en avoir racheté ! Et si on les accompagnait de chouettes accessoires maintenant ? Voilà les indispensables.
Il y a quelques années à l'aéroport CDG, j'ai croisé un touriste étranger qui cherchait son passeport qu'il avait visiblement fait tomber dans la zone juste avant l'embarquement. Il avait pu passer le point de contrôle de sécurité, donc il savait qu'il ne l'avait pas oublié chez lui, mais il le cherchait partout sur le sol, au milieu des passagers. Ce jour-là j'ai compris que la carte compatible
On change un peu de registre avec un produit qui s'adresse aux paranos de la batterie. La petite pile bouton CR2032 qui dure environ un an c'est bien, mais dans certains cas ça ne suffit pas. Typiquement si vous voulez mettre un AirTag dans votre voiture et ne plus y penser, ce genre de boîtier vous permet d'alimenter un AirTag avec deux piles AA, et pour peu que vous choisissiez ces bonnes piles
Pour ceux qui, comme moi, considèrent leur chien ou leur chat comme un membre de la famille à part entière (et peut-être même un peu plus, haha), vous avez là un étui en silicone conçu pour les colliers de vos animaux. L'intérêt ici, c'est que l'étui se glisse directement sur la sangle, sans anneau de suspension. Ça évite l'AirTag qui pendouille et risque de se perdre. Ma chatte en a un depuis des années, et la chienne de ma sœur, qui est un peu zinzin et tout le temps en extérieur, aussi. Alors certes Apple ne recommande pas cet usage, mais franchement, c'est tellement rassurant.
Alors là on change un peu de registre, puisque ça n'est plus votre chat que vous avez peur de paumer, mais votre enfant. Il y a bien sûr l'option de planquer des AirTags dans la doublure de la veste de votre enfant, mais vous pouvez aussi opter pour cette solution un peu élégante du bracelet AirTag. En plus avec son bracelet tressé là, vous ne trouvez pas qu'il ressemble à une Apple Watch ? Franchement ça ne coûte rien, et c'est assez chou. Avant d'amener votre enfant dans le nouveau parc de Disneyland, attachez-lui ce truc au poignet !
J'ai eu un temps un besoin assez précis, m'assurer que je ne perdrais pas un SSD que je baladais dans une université, de salle en salle. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté ces petits supports autocollants, j'ai mis un AirTag dedans, et j'ai collé ça à mon SSD. Vous pouvez bien sûr le coller à tout ce que vous voulez, tant que c'est lisse, ça sera localisé !
Plutôt que de vous proposer des classiques porte-clés AirTags (même si ceux là sont vraiment mignons !), je vous propose plutôt cet organisateur de clés compact, qui vous permet de mieux ranger vos clés, d'éviter le bruit insupportable de votre ancien porte-clés, et qui donnera un petit aspect premium à tout ça. C'est joli, c'est discret, c'est pratique, et vous pouvez donc y coller un AirTag pour ne plus jamais le perdre !
Si vous n'êtes pas fan des porte-cartes minimalistes et que vous préférez le contact du vrai cuir, la marque allemande Fa.Volmer a pensé à vous avec sa série EasyComfort. C'est un portefeuille horizontal très classique, mais avec un emplacement pour un AirTag. En plus de ça il a tout ce qu'il faut, des emplacements pour cartes de crédit, des compartiments pour les billets et même une vraie poche à monnaie. Il est aussi blindé contre le vol de données RFID si vous êtes du genre parano.
Vous me voyez tester plein de vélos en ce moment sur le site. Sauf que tous ne sont pas équipés d'un GPS (le Engwe Air si, et c'est bien pratique). Bref, sur tous vos vélos et trottinettes, je vous conseille d'y fixer un petit AirTag. Cette attache est assez discrète, comme c'est en silicone, ça absorbe bien les chocs et vibrations, et au moins si vous vous faites voler votre vélo, ça vous donnera une petite chance en plus de le retrouver !
Bon alors là c'est du classique, une étiquette d'identification de votre bagage assez jolie, pas chère, avec la possibilité d'y ajouter un AirTag. Vous allez me dire que c'est aussi bien de mettre un AirTag DANS la valise, certes, mais c'est aussi une question de style, et quand on cherche juste à suivre sa valise, cette attache est bien pratique. Si votre souci, c'est le vol, alors c'est sûr que ça n'est pas idéal. Mais bon ça reste un chouette produit !
On veut tout savoir en commentaires, combien d'AirTags vous avez, pour quels usages, est-ce qu'ils vous ont déjà sauvé la mise ? Et est-ce que vous aussi vous avez des accessoires improbables ?
Vous ne perdrez plus jamais votre passeport
Il y a quelques années à l'aéroport CDG, j'ai croisé un touriste étranger qui cherchait son passeport qu'il avait visiblement fait tomber dans la zone juste avant l'embarquement. Il avait pu passer le point de contrôle de sécurité, donc il savait qu'il ne l'avait pas oublié chez lui, mais il le cherchait partout sur le sol, au milieu des passagers. Ce jour-là j'ai compris que la carte compatible
localiserqui était dans mon passeport ne suffisait pas, car elle n'avait pas la fonction
localisation précise, qui aurait sauvé ce monsieur ce jour-là. Et j'ai donc commandé ceci dans la seconde, depuis je suis vraiment plus à l'aise. Je l'ai mis à jour hier en y mettant un AirTag 2 que je venais de recevoir.
Une autonomie de 10 ans avec ce boîtier
On change un peu de registre avec un produit qui s'adresse aux paranos de la batterie. La petite pile bouton CR2032 qui dure environ un an c'est bien, mais dans certains cas ça ne suffit pas. Typiquement si vous voulez mettre un AirTag dans votre voiture et ne plus y penser, ce genre de boîtier vous permet d'alimenter un AirTag avec deux piles AA, et pour peu que vous choisissiez ces bonnes piles
longue durée, vous êtes tranquille pour un moment. Dans votre voiture, votre bateau, ou que sais-je, c'est validé.
Le support en silicone pour le collier de votre chat (ou de votre chien)
Pour ceux qui, comme moi, considèrent leur chien ou leur chat comme un membre de la famille à part entière (et peut-être même un peu plus, haha), vous avez là un étui en silicone conçu pour les colliers de vos animaux. L'intérêt ici, c'est que l'étui se glisse directement sur la sangle, sans anneau de suspension. Ça évite l'AirTag qui pendouille et risque de se perdre. Ma chatte en a un depuis des années, et la chienne de ma sœur, qui est un peu zinzin et tout le temps en extérieur, aussi. Alors certes Apple ne recommande pas cet usage, mais franchement, c'est tellement rassurant.
La montre AirTag pour ne pas perdre vos gosses
Alors là on change un peu de registre, puisque ça n'est plus votre chat que vous avez peur de paumer, mais votre enfant. Il y a bien sûr l'option de planquer des AirTags dans la doublure de la veste de votre enfant, mais vous pouvez aussi opter pour cette solution un peu élégante du bracelet AirTag. En plus avec son bracelet tressé là, vous ne trouvez pas qu'il ressemble à une Apple Watch ? Franchement ça ne coûte rien, et c'est assez chou. Avant d'amener votre enfant dans le nouveau parc de Disneyland, attachez-lui ce truc au poignet !
Les coques adhésives pour fixer l'AirTag partout
J'ai eu un temps un besoin assez précis, m'assurer que je ne perdrais pas un SSD que je baladais dans une université, de salle en salle. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté ces petits supports autocollants, j'ai mis un AirTag dedans, et j'ai collé ça à mon SSD. Vous pouvez bien sûr le coller à tout ce que vous voulez, tant que c'est lisse, ça sera localisé !
L'organisateur KeySmart Air pour vos clés
Plutôt que de vous proposer des classiques porte-clés AirTags (même si ceux là sont vraiment mignons !), je vous propose plutôt cet organisateur de clés compact, qui vous permet de mieux ranger vos clés, d'éviter le bruit insupportable de votre ancien porte-clés, et qui donnera un petit aspect premium à tout ça. C'est joli, c'est discret, c'est pratique, et vous pouvez donc y coller un AirTag pour ne plus jamais le perdre !
Le portefeuille AirTag avec protection RFID
Si vous n'êtes pas fan des porte-cartes minimalistes et que vous préférez le contact du vrai cuir, la marque allemande Fa.Volmer a pensé à vous avec sa série EasyComfort. C'est un portefeuille horizontal très classique, mais avec un emplacement pour un AirTag. En plus de ça il a tout ce qu'il faut, des emplacements pour cartes de crédit, des compartiments pour les billets et même une vraie poche à monnaie. Il est aussi blindé contre le vol de données RFID si vous êtes du genre parano.
La sangle Bone Collection pour traquer votre vélo ou trottinette
Vous me voyez tester plein de vélos en ce moment sur le site. Sauf que tous ne sont pas équipés d'un GPS (le Engwe Air si, et c'est bien pratique). Bref, sur tous vos vélos et trottinettes, je vous conseille d'y fixer un petit AirTag. Cette attache est assez discrète, comme c'est en silicone, ça absorbe bien les chocs et vibrations, et au moins si vous vous faites voler votre vélo, ça vous donnera une petite chance en plus de le retrouver !
Les étiquettes de bagage pour identifier vos valises
Bon alors là c'est du classique, une étiquette d'identification de votre bagage assez jolie, pas chère, avec la possibilité d'y ajouter un AirTag. Vous allez me dire que c'est aussi bien de mettre un AirTag DANS la valise, certes, mais c'est aussi une question de style, et quand on cherche juste à suivre sa valise, cette attache est bien pratique. Si votre souci, c'est le vol, alors c'est sûr que ça n'est pas idéal. Mais bon ça reste un chouette produit !
Et vous, vous utilisez quoi comme accessoires pour vos AirTags ?
On veut tout savoir en commentaires, combien d'AirTags vous avez, pour quels usages, est-ce qu'ils vous ont déjà sauvé la mise ? Et est-ce que vous aussi vous avez des accessoires improbables ?