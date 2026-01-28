Comment fonctionne la Localisation précise sur l'Apple Watch avec l'AirTag ?
Apple affine encore un peu plus l’intégration entre ses accessoires et ses montres connectées. Un nouveau document d’assistance, confirmé par des tests indépendants, révèle en effet que la fonction Localisation précise sur Apple Watch ne fonctionne qu’avec l’AirTag de deuxième génération. Les AirTag lancés en 2021 restent exclus de cette nouveauté tout du moins au poignet.
Jusqu’à présent, la fonction Localisation précise sur Apple Watch était réservée à la recherche d’un iPhone récent. Depuis watchOS 26.2.1, elle s’étend enfin aux AirTag, mais sous conditions.
Concrètement, les Apple Watch Series 9 et suivantes, ainsi que les Apple Watch Ultra 2 et suivantes, peuvent désormais guider leur utilisateur jusqu’à un objet équipé d’un AirTag 2. En revanche, l’AirTag de première génération n’est pas pris en charge pour cette fonction sur Apple Watch. Une flèche directionnelle et une indication de distance s’affichent directement à l’écran, exactement comme sur iPhone.
Apple n’a pas donné d’explication officielle, mais la raison technique semble assez claire. La différence viendrait de la technologie embarquée. L’AirTag 2 intègre en effet la puce Ultra Wideband de seconde génération, tandis que le modèle original repose sur la première version. Cette nouvelle puce offre une portée et une précision accrues, ce qui permet à l’Apple Watch de localiser un objet à une distance plus importante et avec plus de fiabilité.
Avec l’AirTag 2, la localisation précise fonctionne jusqu’à 1,5 fois plus loin que sur la première génération. Cette portée étendue nécessite toutefois du matériel récent : iPhone 15 ou ultérieur, Apple Watch Series 9 ou Ultra 2 minimum.
Pour utiliser cette nouveauté, il faudra avoir un AirTag 2 et être à jour sous watchOS 26.2.1 ou une version ultérieure. L’activation se fait ensuite directement depuis le centre de contrôle :
Une fois configuré, l’usage est très simple : il suffit d’ouvrir le centre de contrôle, de toucher l’icône correspondante et de se laisser guider par les indications à l’écran. Lorsque l’on s’approche de l’AirTag, l’écran de la montre devient vert pour signaler que l’objet est tout proche.
Rien n’est perdu pour autant. Les AirTag de première génération restent compatibles avec Localisation Précise sur iPhone, à condition de disposer au moins d’un iPhone 11. Simplement, cette fonction ne peut pas être déportée sur l’Apple Watch avec ces modèles.
Ce choix marque une nouvelle étape dans la stratégie d’Apple : réserver certaines fonctions avancées aux générations les plus récentes de matériel, même lorsque les produits plus anciens restent pleinement fonctionnels. Pour les utilisateurs d’Apple Watch compatibles, l’AirTag 2 devient ainsi bien plus pratique au quotidien, en permettant de retrouver clés, sacs ou accessoires sans sortir l’iPhone de la poche.
