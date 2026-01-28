Comment fonctionne la Localisation précise sur l'Apple Watch avec l'AirTag ?

Qu'en penser ?



Rien n’est perdu pour autant. Les AirTag de première génération restent compatibles avec Localisation Précise sur iPhone, à condition de disposer au moins d’un iPhone 11. Simplement, cette fonction ne peut pas être déportée sur l’Apple Watch avec ces modèles.



Ce choix marque une nouvelle étape dans la stratégie d’Apple : réserver certaines fonctions avancées aux générations les plus récentes de matériel, même lorsque les produits plus anciens restent pleinement fonctionnels. Pour les utilisateurs d’Apple Watch compatibles, l’AirTag 2 devient ainsi bien plus pratique au quotidien, en permettant de retrouver clés, sacs ou accessoires sans sortir l’iPhone de la poche.