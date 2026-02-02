Elon Musk veut envoyer un million de data centers solaires dans l'espace !

Une ambition aussi spectaculaire que controversée.

Des data centers en orbite, interconnectés par laser

premier pas vers une civilisation de type Kardashev II

Elon Musk aime bien envoyer des trucs dans l'espace

Débris spatiaux et collisions : l’autre face du projet



Mais il demeure une inquiétude majeure : la saturation de l’orbite terrestre. Les experts alertent déjà sur la prolifération des débris spatiaux et le risque de collisions en chaîne. Ajouter des dizaines — voire des centaines — de milliers d’objets supplémentaires en orbite basse pourrait accentuer ce danger, malgré les promesses de SpaceX en matière de désorbitation contrôlée.



À ce stade, le projet n’en est qu’à ses débuts, et son périmètre réel dépendra largement des négociations avec les autorités de régulation. Mais une chose est certaine : en proposant des data centers dans l’espace, SpaceX cherche une nouvelle fois à déplacer les limites du possible, quitte à ouvrir un débat mondial sur l’avenir de l’infrastructure numérique… et de l’orbite terrestre elle-même.

Dans les faits,un projet d’une telle ampleur. SpaceX a toutefois pris l’habitude de déposer des demandes maximalistes, servant deavant d’aboutir à une autorisation bien plus limitée.Même ramené à une fraction de ce chiffre, le projet représenterait néanmoins un saut quantitatif inédit. Aujourd’hui, l’estime qu’(plus de 9 600 unités selon Jonathan’s Space Report).Le dossier déposé auprès de la FCC décrit un réseau de. SpaceX n’hésite pas à employer un vocabulaire de science-fiction pour qualifier son projet, le présentant comme un, capable d’exploiter pleinement l’énergie du Soleil. Au-delà de la formule, l’idée est claire : déplacer une partie de l’infrastructure informatique hors de la Terre, là où l’énergie solaire est abondante et continue.SpaceX avance un argument central :. Là où les centres de données classiques consomment d’énormes quantités d’électricité et d’eau — au point de susciter une opposition croissante des communautés locales — les installations spatiales pourraient dissiper leur chaleur directement dans le vide spatial, fonctionner majoritairement à l’énergie solaire en temps réel, et limiter le recours aux batteries et aux réseaux électriques terrestres.Un discours qui trouve un certain écho alors que, et que de nombreuses collectivités parviennent désormais à en bloquer la construction.