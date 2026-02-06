IA, nouveaux produits, succession de Tim Cook : quel avenir pour Apple ?
Lors d’une réunion interne réunissant l’ensemble des employés d’Apple, Tim Cook a livré plusieurs messages clés sur l’avenir du groupe. Il aurait notamment insisté sur le rôle central que jouera l’intelligence artificielle dans l’émergence de nouvelles catégories de produits et de services.
Face aux inquiétudes exprimées par certains employés concernant les avancées rapides de concurrents sur le terrain des appareils
Pour lui, Apple dispose d’un avantage structurel unique pour intégrer l’IA de manière utile et responsable :
Sans entrer dans les détails, il a confirmé que de nouveaux appareils (mais lesquels ?) tireraient parti de ces avancées technologiques. Si certaines de ces nouveautés pourraient mettre plusieurs années à voir le jour, des rumeurs persistantes évoquent au moins deux annonces dès cette année.
Parmi les projets régulièrement cités figure celui des Apple Glasses, des lunettes connectées intégrant fortement l’IA, évoquées depuis plusieurs années par tout le monde sans en voir la moindre branche. Elles pourraient être présentées cette année, pour une commercialisation en 2027.
Côté services, Apple Health+, centré sur l’intelligence artificielle, pourrait bien être repoussé aux calendes grecques, après avoir été pressenti pour sortir avec iOS 27. Mais son périmètre exact reste encore flou.
Au-delà de l’IA, une phase de désamour pourrait arriver entre la Maison Blanche et les dirigeants de la Silicon Valley. En effet, Tim Cook a abordé des sujets plus économiques et politiques. Il a réaffirmé son engagement à défendre activement les questions d’immigration à Washington, un thème récurrent chez Apple, notamment pour préserver l’accès aux talents internationaux.
Le CEO s’est aussi exprimé sur l'épineuse question de sa propre succession, alors que les spéculations autour de son départ se multiplient. Sans annoncer de calendrier, il a reconnu réfléchir constamment à l’avenir du leadership d’Apple : Je pense énormément à qui sera dans la salle dans cinq, dix ou quinze ans. Selon plusieurs observateurs, John Ternus, actuel vice-président senior de l’ingénierie matérielle, reste le favori pour lui succéder.
Tim Cook a également évoqué les récents départs de cadres historiques comme Lisa Jackson, Jeff Williams ou Katherine Adams, qu’il a qualifiés de
Enfin, le dirigeant n’a pas manqué de rappeler qu’Apple fêtera son 50ᵉ anniversaire en avril prochain, promettant aux employés « une célébration » à la hauteur de l’événement. Quand on s’arrête pour réfléchir aux cinquante dernières années, ça donne littéralement des frissons.
Entre transition générationnelle, virage stratégique autour de l’IA et nouveaux produits en gestation, cette réunion interne confirme une chose : Apple se prépare activement à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire, avec l’intelligence artificielle comme fil conducteur.
