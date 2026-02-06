IA, nouveaux produits, succession de Tim Cook : quel avenir pour Apple ?

Qu’en penser ?



Enfin, le dirigeant n’a pas manqué de rappeler qu’Apple fêtera son 50ᵉ anniversaire en avril prochain, promettant aux employés « une célébration » à la hauteur de l’événement. Quand on s’arrête pour réfléchir aux cinquante dernières années, ça donne littéralement des frissons.



Entre transition générationnelle, virage stratégique autour de l’IA et nouveaux produits en gestation, cette réunion interne confirme une chose : Apple se prépare activement à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire, avec l’intelligence artificielle comme fil conducteur.