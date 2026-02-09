Est-ce que votre voiture fait partie des voitures les plus volées l'an dernier ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Coyote a publié son bilan annuel des vols de véhicules en France, et les chiffres de 2025 confirment une tendance claire : les voleurs se sont largement tournés vers les SUV et les modèles hybrides. Quelque 140 269 voitures ont été volées l'an dernier, c'est clairement énorme.
Alors tout n'est pas sombre dans le tableau à venir, car le nombre de vols a quand même reculé de 1 % par rapport à l'année précédente, et surtout la tendance n'est pas mauvaise pour ce début 2026, avec une baisse des vols de 9 %. Sauf que le volume est toujours considérable. Sur le podium des modèles les plus volés, on retrouve la Renault Clio IV (2 283 vols), suivie du Peugeot 3008 II et de la Peugeot 308 II. Le Toyota RAV4 affiche quant à lui le taux de vol le plus élevé, avec 214 vols pour 10 000 véhicules assurés.
Ce qui saute aux yeux dans ce bilan, c'est la progression des vols de véhicules hybrides : 53 % des voitures volées, soit 13 points de plus qu'en 2024. Les SUV représentent à eux seuls 66 % des vols. Par contre, les véhicules 100 % électriques ne comptent que pour 3 % du total. Leur système de géolocalisation permanent et la difficulté à les revendre discrètement jouent clairement en leur faveur. (Edit : On me fait remarquer en commentaire que finalement le taux de vols des VAE est équivalent aux autres véhicules, si on le ramène au % de VAE en circulation, c'est donc une analyse à nuancer).
D'ailleurs, 94 % des vols sont réalisés avec des techniques électroniques : mouse jacking, relay attack, branchement sur la prise OBD. Les voleurs n'ont plus besoin de tournevis, juste d'un boîtier à quelques centaines d'euros.
Sans aucune surprise, c'est en Île-de-France qu'il y a le plus de vols de voitures, 34 % pour être précis, 17 % en Hauts-de-France et 15 % en PACA. Les zones les plus denses et frontalières sont les plus touchées.
Coyote en profite pour mettre en avant sa solution Secure, un traceur GPS qui équipe aujourd'hui 500 000 véhicules. Les résultats annoncés sont clairs : 91 % de véhicules récupérés en moins de 48 heures, et 93 % récupérés sans dégâts. À comparer avec les 60 % de voitures non équipées qui ne sont jamais retrouvées. Planquer un AirTag dans votre voiture n'est pas une mauvaise idée, et si vous voulez une astuce, planquez-en deux : un "mal planqué", que le voleur trouvera tout de suite, et un autre mieux planqué, que le voleur ne cherchera pas à trouver, puisqu'il aura trouvé le premier.
Ce sont des chiffres intéressants, même s'il faut garder en tête que Coyote a tout intérêt à dramatiser la situation pour vendre ses traceurs. Les chiffres viennent quand même de données officielles, et la tendance hybride/SUV est confirmée par plusieurs sources. Si vous roulez en RAV4 hybride en Île-de-France, vous cumulez à peu près tous les facteurs de risque. Un traceur GPS ne coûte pas grand-chose comparé au prix d'un véhicule, et ça reste probablement le meilleur investissement antivol aujourd'hui.
