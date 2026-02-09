Est-ce que votre voiture fait partie des voitures les plus volées l'an dernier ?

On en dit quoi ?



Ce sont des chiffres intéressants, même s'il faut garder en tête que Coyote a tout intérêt à dramatiser la situation pour vendre ses traceurs. Les chiffres viennent quand même de données officielles, et la tendance hybride/SUV est confirmée par plusieurs sources. Si vous roulez en RAV4 hybride en Île-de-France, vous cumulez à peu près tous les facteurs de risque. Un traceur GPS ne coûte pas grand-chose comparé au prix d'un véhicule, et ça reste probablement le meilleur investissement antivol aujourd'hui.