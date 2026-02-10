Pourquoi Alphabet est prêt à s’endetter sur 100 ans pour l’IA

Qu'en penser ?



Cette avalanche d’émissions pourrait toutefois avoir des effets collatéraux. Plusieurs stratégistes, dont ceux de JPMorgan Chase, estiment que l’augmentation massive de la dette pourrait élargir les spreads obligataires et peser sur la performance du crédit à moyen terme. Pour autant, les analystes relativisent. Pour Morgan Stanley, ce scénario rappelle 1997 ou 2005 : le crédit sous-performe, mais on n’est pas en fin de cycle . En clair, l’IA justifie aujourd’hui des paris financiers d’une ampleur inédite, quitte à repousser les équilibres traditionnels.