Google prévoit de dépenser 185 milliards de dollars pour piquer la place d'OpenAI

Malgré une certaine nervosité des investisseurs face à l'explosion des dépenses — le titre Alphabet a brièvement reculé après l'annonce — la trajectoire reste impressionnante. Depuis début 2025, l'action Google a progressé de 76 %, portée par la crédibilité retrouvée du groupe dans l'IA. Si les contraintes de capacité persistent encore à court terme, Google semble désormais prêt à transformer ses investissements massifs en avantage structurel durable. La bataille de l'IA est loin d'être terminée, mais une chose est claire : Google n'est plus en position de suiveur et pourrait bien ravir la place de numéro un à OpenAI

Dans ses résultats publiés cette semaine, la maison mère Alphabet a annoncé une. Le groupe prévoit de consacrer(capex) en 2026, soit quasiment. Un niveau bien supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur environ 115 milliards de dollars.Ces investissements colossaux visent principalement à lever les contraintes de capacité de calcul, en renforçant serveurs, centres de données et infrastructures réseau., a reconnu Sundar Pichai, soulignant que ces dépenses sont penséesTrès bien accueilli, ce nouveau modèle a profondément modifié la trajectoire de Google, longtemps considéré comme un acteur en retard dans l’IA générative. Selon plusieurs sources, cette avancée aurait même, afin d’accélérer le développement de ses propres modèles.Google ne se contente plus de démonstrations technologiques., et le groupe a récemment décroché un, afin d’alimenter certaines fonctionnalités d’IA de l’iPhone via ses modèles Gemini.En outre,. Il s’agit de la plus forte progression depuis plus de quatre ans, et, fait notable, d’une croissance supérieure à celle de Microsoft Azure pour la première fois depuis longtemps.Les bénéfices de l’IA ne se limitent pas au cloud. Google affirme que ses investissements améliorent l’ensemble de ses activités, y compris son cœur historique :. L’assistant Gemini revendique désormais plus de. Les requêtes quotidiennes via le mode IA du moteur de recherche ont, elles, doublé depuis son lancement.Côté publicité,Un levier qui contribue directement à la hausse des revenus : Alphabet a publié un chiffre d’affaires trimestriel de 113,83 milliards de dollars, au-dessus des attentes, ainsi qu’un bénéfice par action ajusté supérieur aux prévisions.