Google prévoit de dépenser 185 milliards de dollars pour piquer la place d'OpenAI
Par Laurence - Publié le
Trois ans après l'arrivée fracassante de ChatGPT auprès du grand public, Google semble avoir définitivement repris la main dans la course à l’intelligence artificielle. Longtemps accusé d’avoir été pris de court, la firme affiche aujourd’hui des résultats financiers annuels en forte hausse et des ambitions assumées. Selon plusieurs analystes, Google pourrait même s’imposer comme le leader du secteur de l’IA dès 2026, devant OpenAI.
Dans ses résultats publiés cette semaine, la maison mère Alphabet a annoncé une montée en puissance spectaculaire de ses investissements. Le groupe prévoit de consacrer entre 175 et 185 milliards de dollars de dépenses d’investissement (capex) en 2026, soit quasiment le double des 91,45 milliards de dollars engagés en 2025. Un niveau bien supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur environ 115 milliards de dollars.
Ces investissements colossaux visent principalement à lever les contraintes de capacité de calcul, en renforçant serveurs, centres de données et infrastructures réseau.
Le véritable tournant s’est opéré avec le lancement de Gemini 3 en novembre dernier. Très bien accueilli, ce nouveau modèle a profondément modifié la trajectoire de Google, longtemps considéré comme un acteur en retard dans l’IA générative. Selon plusieurs sources, cette avancée aurait même déclenché le fameux code rouge interne chez OpenAI, afin d’accélérer le développement de ses propres modèles.
Google ne se contente plus de démonstrations technologiques. La version entreprise de Gemini a déjà séduit 8 millions d’utilisateurs payants dans 2 800 entreprises, et le groupe a récemment décroché un partenariat stratégique avec Apple, afin d’alimenter certaines fonctionnalités d’IA de l’iPhone via ses modèles Gemini.
En outre, le cloud a enregistré une belle performance avec une croissance de 48 % au quatrième trimestre, pour atteindre 17,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Il s’agit de la plus forte progression depuis plus de quatre ans, et, fait notable, d’une croissance supérieure à celle de Microsoft Azure pour la première fois depuis longtemps.
Les bénéfices de l’IA ne se limitent pas au cloud. Google affirme que ses investissements améliorent l’ensemble de ses activités, y compris son cœur historique : la recherche et la publicité. L’assistant Gemini revendique désormais plus de 750 millions d’utilisateurs mensuels, en hausse de 100 millions en quelques mois. Les requêtes quotidiennes via le mode IA du moteur de recherche ont, elles, doublé depuis son lancement.
Côté publicité, l’IA permet désormais de mieux monétiser des requêtes longues et complexes, auparavant difficiles à exploiter. Un levier qui contribue directement à la hausse des revenus : Alphabet a publié un chiffre d’affaires trimestriel de 113,83 milliards de dollars, au-dessus des attentes, ainsi qu’un bénéfice par action ajusté supérieur aux prévisions.
Malgré une certaine nervosité des investisseurs face à l’explosion des dépenses — le titre Alphabet a brièvement reculé après l’annonce — la trajectoire reste impressionnante. Depuis début 2025, l’action Google a progressé de 76 %, portée par la crédibilité retrouvée du groupe dans l’IA. Si les contraintes de capacité persistent encore à court terme, Google semble désormais prêt à transformer ses investissements massifs en avantage structurel durable. La bataille de l’IA est loin d’être terminée, mais une chose est claire : Google n’est plus en position de suiveur et pourrait bien ravir la place de numéro un à OpenAI.
Des investissements colossaux
Dans ses résultats publiés cette semaine, la maison mère Alphabet a annoncé une montée en puissance spectaculaire de ses investissements. Le groupe prévoit de consacrer entre 175 et 185 milliards de dollars de dépenses d’investissement (capex) en 2026, soit quasiment le double des 91,45 milliards de dollars engagés en 2025. Un niveau bien supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur environ 115 milliards de dollars.
Ces investissements colossaux visent principalement à lever les contraintes de capacité de calcul, en renforçant serveurs, centres de données et infrastructures réseau.
Nous avons été limités par nos capacités, malgré l’augmentation progressive de nos moyens, a reconnu Sundar Pichai, soulignant que ces dépenses sont pensées
dans une logique de long terme.
Gemini 3 change la perception de Google dans l’IA
Le véritable tournant s’est opéré avec le lancement de Gemini 3 en novembre dernier. Très bien accueilli, ce nouveau modèle a profondément modifié la trajectoire de Google, longtemps considéré comme un acteur en retard dans l’IA générative. Selon plusieurs sources, cette avancée aurait même déclenché le fameux code rouge interne chez OpenAI, afin d’accélérer le développement de ses propres modèles.
Google ne se contente plus de démonstrations technologiques. La version entreprise de Gemini a déjà séduit 8 millions d’utilisateurs payants dans 2 800 entreprises, et le groupe a récemment décroché un partenariat stratégique avec Apple, afin d’alimenter certaines fonctionnalités d’IA de l’iPhone via ses modèles Gemini.
Et le reste ?
En outre, le cloud a enregistré une belle performance avec une croissance de 48 % au quatrième trimestre, pour atteindre 17,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Il s’agit de la plus forte progression depuis plus de quatre ans, et, fait notable, d’une croissance supérieure à celle de Microsoft Azure pour la première fois depuis longtemps.
Les bénéfices de l’IA ne se limitent pas au cloud. Google affirme que ses investissements améliorent l’ensemble de ses activités, y compris son cœur historique : la recherche et la publicité. L’assistant Gemini revendique désormais plus de 750 millions d’utilisateurs mensuels, en hausse de 100 millions en quelques mois. Les requêtes quotidiennes via le mode IA du moteur de recherche ont, elles, doublé depuis son lancement.
Côté publicité, l’IA permet désormais de mieux monétiser des requêtes longues et complexes, auparavant difficiles à exploiter. Un levier qui contribue directement à la hausse des revenus : Alphabet a publié un chiffre d’affaires trimestriel de 113,83 milliards de dollars, au-dessus des attentes, ainsi qu’un bénéfice par action ajusté supérieur aux prévisions.
Qu'en penser ?
Malgré une certaine nervosité des investisseurs face à l’explosion des dépenses — le titre Alphabet a brièvement reculé après l’annonce — la trajectoire reste impressionnante. Depuis début 2025, l’action Google a progressé de 76 %, portée par la crédibilité retrouvée du groupe dans l’IA. Si les contraintes de capacité persistent encore à court terme, Google semble désormais prêt à transformer ses investissements massifs en avantage structurel durable. La bataille de l’IA est loin d’être terminée, mais une chose est claire : Google n’est plus en position de suiveur et pourrait bien ravir la place de numéro un à OpenAI.