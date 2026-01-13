Alphabet (Google) pèse désormais plus de 4000 milliards de dollars

TPU, Gemini et la revanche tech de Google

Si ChatGPT reste la plateforme à la croissance la plus rapide, avec une audience hebdomadaire qui pourrait bientôt frôler le milliard d’utilisateurs, Google conserve un atout majeur : son écosystème massif. Recherche, Android, YouTube ou encore Gmail totalisent chacun des milliards d’utilisateurs actifs mensuels. Gemini, avec ses quelque 650 millions d’usagers, est désormais intégré dans la quasi-totalité des services Google.



Les analystes ne s’y trompent pas. Bank of America et Citi voient désormais Alphabet comme l’une des valeurs technologiques les mieux positionnées pour 2026. Et le partenariat récemment évoqué avec Apple, visant à intégrer Gemini dans Apple Intelligence, pourrait encore renforcer l’influence de Google.



Après des années de doutes, Google semble bien parti pour redevenir l’un des grands vainqueurs de l’ère de l’intelligence artificielle. Ce n'est pas anodin mais Berkshire Hathaway, le fonds d’investissement de Warren Buffett, a pris une participation de 4,3 milliards de dollars au sein de Google. Un signal fort de la part d’un investisseur historiquement prudent vis-à-vis des valeurs technologiques.

Si Google séduit à nouveau les marchés, c’est avant tout parce qu’il a d. En novembre, Alphabet a dévoilé Ironwood, la septième génération de ses processeurs TPU (), conçus pour rivaliser avec les GPU de Nvidia, tout en promettant des coûts inférieurs.Pour de nombreuses entreprises, confrontées àdepuis trois ans, ces puces pourraient représenter une alternative stratégique. Et, selon l’analyste DA Davidson, Google pourrait à terme capter jusqu’à 20 % du marché mondial des puces IA, soit un potentiel de près de 900 milliards de dollars, à condition d’ouvrir davantage ses TPU à des usages externes.Dans le même temps,Longtemps jugé en retrait face à ChatGPT ou Claude, Gemini est désormais considéré par de nombreux développeurs comme un concurrent crédible, voire équivalent. Lea même évoqué unsuffisant pour avoir déclenché le fameuxchez OpenAI, qui a accéléré la sortie de nouveaux outils, notamment dans la génération d’images pour répondre au projet interne de Google,Mais l’IA ne se limite pas aux modèles et aux démonstrations spectaculaires. Elle repose avant tout sur le cloud, et sur ce terrain, Google affiche l’une des croissances les plus impressionnantes du secteur.Sundar Pichai s’en félicitait déjà à l’automne : Google signe désormais davantage de contrats cloud supérieurs à un milliard de dollars, dont 70 % intègrent des briques d’intelligence artificielle., grâce à sa présence simultanée sur les puces, le cloud, les modèles et les applications.