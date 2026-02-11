Apple s'est offert Kuzu, une base de données orientées graphe ! Que peut-elle en faire ?
Par Laurence - Publié le
Apple continue discrètement ses emplettes. Selon la base de données des acquisitions de l’Union européenne, la firme aurait racheté Kuzu, Inc., une jeune pousse canadienne spécialisée dans les bases de données orientées graphe. Mais que pourra-t-elle en faire ?
C'est quoi Kuzu ?
Fondée en 2023 en Ontario, Kuzu comptait une dizaine d’employés au moment du rachat. Concrètement, elle développait une base de données orientée graphe (c'est-à-dire utilisant la théorie des graphes), un modèle très différent des bases relationnelles classiques. Les données sont modélisées sous forme de nœuds et de relations.
Cette architecture se rapproche davantage d’une carte mentale que d’un classeur administratif. Elle peut être utilisée pour certaines requêtes complexes (relations multiples, connexions croisées), les performances peuvent être nettement supérieures. Kuzu proposait notamment Kuzu Explorer, une interface web exploitant cette technique.
Quelles utilisations possibles pour Apple ?
L'achat a été repéré par AppleInsider dans des registres européens. Les détails ne sont pas publics, mais plusieurs indices (archivage GitHub, témoignage d’un ancien ingénieur) permettent de situer l'opération à l’automne 2025. Cette période correspond également à l’acquisition de Prompt AI, dont les technologies seraient destinées à Apple Intelligence et à HomeKit Secure Video. Leur point commun ? La gestion et l’analyse de données complexes.
Racheté dans les années 80, FileMaker a toujours évolué en marge de la suite iWork. L’introduction d’un moteur de base de données graphiques constituerait une avancée technique significative : requêtes plus rapides, visualisation plus intuitive des connexions entre données, meilleure gestion des gros volumes et des nouveaux cas d’usage (comme l’analyse de réseaux...). Une telle évolution supposerait toutefois une refonte en profondeur de l'architecture du logiciel.
Une autre piste concernerait directement iWork, ce qui pourrait être la vraie piste avec le lancement d'Apple Creator Studio. Aujourd’hui, la suite ne propose aucun véritable outil de base de données, contrairement à Microsoft Office. Un moteur graphe pourrait s’intégrer à Numbers pour des analyses relationnelles avancées, enrichir Freeform avec des cartes de données dynamiques, voire servir de fondation à de nouveaux outils collaboratifs.
Au-delà des usages bureautiques, l’enjeu pourrait être plus large. Les bases orientées graphe sont largement utilisées dans les réseaux sociaux pour analyser rapidement les relations entre utilisateurs, contenus et interactions. Si Apple ne s’est jamais imposée comme un acteur majeur du social grand public, la firme dispose néanmoins d'apps communautaires : Game Center, bibliothèques partagées dans Apple Music, fonctionnalités collaboratives comme SharePlay. Un moteur graphe performant pourrait renforcer ces écosystèmes tout en nourrissant les capacités d’Apple Intelligence, notamment dans la compréhension des relations et des contextes.
Qu'en penser ?
Comme souvent chez Apple, l’acquisition reste silencieuse. Aucun produit n’a été annoncé, et il faudra probablement attendre plusieurs cycles logiciels pour en mesurer l’impact. Mais l’achat de Kuzu confirme une tendance claire : Cupertino continue d’investir dans des infrastructures de données plus performantes et plus flexibles....