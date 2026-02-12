Après Telegram, la Russie bloque aussi WhatsApp

On en dit quoi ?



La Russie y va franco, et prive 100 millions de personnes de toute messagerie chiffrée pour les pousser vers une app qui permet une surveillance de masse. C'est assez violent. Et bloquer Telegram alors que les soldats russes en dépendent pour leur propre survie sur le front, j'ai du mal à voir la logique. Mais bon, tout ceci n'est au final pas très surprenant, la Russie va finir par être aussi fermée que la Chine pour ses services numériques.