Orange cherche à quitter la Russie, quatre ans après le début de la guerre
Par Vincent Lautier - Publié le
Quatre ans après l'invasion de l'Ukraine, Orange examine plusieurs scénarios pour quitter la Russie, où l'opérateur était resté pour assurer la continuité de service aux ONG et aux représentations diplomatiques. Vente ou fermeture pure et simple de ses activités locales, les deux options sont sur la table pour un dossier qui pèse moins de 1 % de ses revenus. Une décision est attendue dans l'année.
C'est en février 2022, dès le début du conflit, qu'Orange avait annoncé cesser toute nouvelle relation commerciale en Russie et en Biélorussie. L'opérateur, dont l'État français est le premier actionnaire, avait quand même choisi de maintenir ses services pour les clients existants : ONG, ambassades, grandes entreprises internationales. Christel Heydemann, arrivée à la direction générale en avril 2022, a maintenu cette ligne pendant quatre ans. Sur les 800 collaborateurs que comptait Orange en Russie, les salariés non russes ont été rapatriés, et ce sont les équipes locales qui gèrent le quotidien.
Il faut bien dire que la Russie a beau être un grand pays, l'activité russe d'Orange pèse moins de 1 % des revenus d'Orange Business, qui a réalisé 7,77 milliards d'euros dans le monde en 2024. On parle donc d'un dossier à l'impact financier quasiment nul. Le vrai sujet est ailleurs : c'est la faisabilité juridique d'un retrait. Le comité interne dédié aux sanctions économiques suit la réglementation internationale de près et évalue les risques pour le groupe.
Orange est aussi présent à Moscou à travers Globecast Moskova, une entité spécialisée dans la diffusion de contenus vidéo. Celle-ci a réalisé 1,63 million d'euros de chiffre d'affaires en 2024, pour une perte de 384 000 euros. Pas franchement un poids lourd là aussi. La bonne nouvelle, c'est que la mise en vente de Globecast, lancée fin 2025, devrait régler le problème. Plusieurs candidats se sont déjà manifestés pour reprendre la filiale.
Quatre ans pour préparer un départ, c'est long. Orange est l'une des dernières grandes entreprises tech françaises encore présentes en Russie, alors que la plupart des grands groupes ont fait leurs valises il y a un bon moment. Même si on peut entendre la volonté de continuité de service pour les ONG et les ambassades, au moins d'un point de vue symbolique, un retrait un peu plus rapide aurait peut-être eu un peu plus de sens.
