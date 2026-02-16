Orange cherche à quitter la Russie, quatre ans après le début de la guerre

On en dit quoi ?



Quatre ans pour préparer un départ, c'est long. Orange est l'une des dernières grandes entreprises tech françaises encore présentes en Russie, alors que la plupart des grands groupes ont fait leurs valises il y a un bon moment. Même si on peut entendre la volonté de continuité de service pour les ONG et les ambassades, au moins d'un point de vue symbolique, un retrait un peu plus rapide aurait peut-être eu un peu plus de sens.