Pas trop tôt : Apple Podcasts passe enfin à la vidéo !

On en dit quoi ?



Apple, qui a quasiment inventé le podcast avec iTunes en 2005, a laissé ses concurrents prendre toute la place sur la vidéo, en restant solide sur ses appuis. Voilà donc une mise à jour plus que bienvenue, avec un vrai atout : son modèle économique : zéro frais pour les créateurs, ça en est même étonnant de la part d'Apple, mais tant mieux.