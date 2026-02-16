Pas trop tôt : Apple Podcasts passe enfin à la vidéo !
Par Vincent Lautier - Publié le
Enfin de la vidéo !
Apple Podcasts permettra de regarder des podcasts vidéo directement dans l'app, avec la possibilité de passer du mode audio au mode vidéo sans interruption. On pourra aussi basculer en plein écran horizontal, télécharger les épisodes pour les visionner hors connexion, et profiter d'un ajustement automatique de la qualité selon le réseau. Eddy Cue, le patron des services chez Apple, n'a pas manqué de rappeler que la firme a contribué à démocratiser le podcast il y a vingt ans. Côté disponibilité, la fonction est déjà en bêta dans iOS 26.4, iPadOS 26.4 et visionOS 26.4. Apple Podcasts étant présent dans plus de 170 pays (dont la France), il n'y a pas de raison que la vidéo soit limitée géographiquement, en tout cas on l'espère.
Des outils pensés pour les créateurs
Le gros argument d'Apple, c'est le contrôle donné aux créateurs. La distribution passe par des hébergeurs partenaires comme Acast, ART19, Omny Studio (Triton) et SiriusXM, et les podcasteurs gardent la main sur leur contenu et leur monétisation. Pour la première fois, il sera possible d'insérer des publicités vidéo dynamiques, y compris des spots lus par l'hôte, ce qui ouvre l'accès au marché pub vidéo. Et surtout, Apple ne facture rien aux hébergeurs ni aux créateurs pour distribuer leurs podcasts, que ce soit en RSS/MP3 ou en HLS vidéo. Les régies publicitaires, elles, paieront des frais à l'impression pour les pubs dynamiques dans les vidéos HLS à partir de la fin de l'année.
Apple face à YouTube et Spotify
On ne va pas se mentir, c'est sans aucun doute une réponse à YouTube et Spotify, qui dominent le podcast vidéo depuis bien longtemps YouTube revendique plus d'un milliard de spectateurs mensuels sur ses podcasts, c'est vertigineux. Selon une étude récente, 37 % des plus de 12 ans regardent des podcasts vidéo chaque mois, c'est énorme. Apple arrive tard, mais avec des atouts : l'intégration native dans son app, la technologie HLS déjà éprouvée, et un modèle qui ne taxe pas les créateurs.
On en dit quoi ?
Apple, qui a quasiment inventé le podcast avec iTunes en 2005, a laissé ses concurrents prendre toute la place sur la vidéo, en restant solide sur ses appuis. Voilà donc une mise à jour plus que bienvenue, avec un vrai atout : son modèle économique : zéro frais pour les créateurs, ça en est même étonnant de la part d'Apple, mais tant mieux.