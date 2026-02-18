iOS 26.4 relance les spéculations autour d’un coach santé dopé à l’IA
Depuis plusieurs années, Apple est régulièrement associée à des rumeurs autour d’un nouveau service baptisé Apple Health+. Présenté comme un abonnement santé enrichi par l’intelligence artificielle, le projet semblait pourtant avoir été abandonné selon de récentes informations. Mais la première bêta développeur d’iOS 26.4 vient raviver le doute.
La bêta 1 d’iOS 26.4, déployée cette semaine, contient plusieurs références internes à des fonctionnalités nommées
À l’automne dernier, Mark Gurman expliquait qu’Apple travaillait sur un service payant Health+, intégrant un assistant santé capable de fournir des recommandations personnalisées à partir des données collectées par l’app Health et l’Apple Watch.
Plus récemment, il indiquait que Cupertino aurait revu ses ambitions à la baisse, allant jusqu’à mettre de côté le projet dans sa forme initiale, voire à en intégrer certains éléments directement dans l’app Santé existante. La présence de ces références dans iOS 26.4 pose donc question. Deux scénarios semblent plausibles.
Première hypothèse : il pourrait s’agir de restes de code non supprimés, vestiges d’un projet effectivement abandonné. Apple expérimente régulièrement en interne, et il n’est pas rare que des fonctionnalités annulées laissent des traces dans les premières bêtas.
Mais une seconde lecture est tout aussi crédible : Apple n’aurait pas totalement renoncé à l’idée, mais aurait choisi de la repousser. La firme est actuellement très mobilisée sur d’autres chantiers majeurs, notamment l’évolution de Siri et le déploiement d’Apple Intelligence. Les références à Health Coaching et Health Plans suggère qu’un travail se poursuit, au moins au niveau des frameworks. D’ailleurs, il pourrait s'agir d’une refonte partielle de l’app Santé, ce qui pourrait indiquer un lancement différé vers iOS 26.5, voire iOS 27.
Qu’Apple Health+ voit le jour sous la forme d’un abonnement, d’une fonctionnalité intégrée ou d’un service hybride, ces indices confirment au moins une chose : la santé est toujours l'objet de grandes attentions de la part d'Apple.
Dans le contexte actuel, un assistant santé basé sur l’IA s’inscrirait logiquement dans la stratégie de la firme. La santé constitue l’un des piliers les plus solides de son écosystème, notamment grâce à l’Apple Watch et à la quantité de données collectées localement, avec un fort accent mis sur la confidentialité.
Il reste à savoir quand — et sous quelle forme — Apple décidera de concrétiser cette vision. iOS 26.4 n’apporte pas encore de réponse, mais il montre clairement que le dossier Apple Health+ n’est peut-être pas définitivement clos.
Le projet Apple Health+ remis en question… mais pas enterré ?
La bêta 1 d’iOS 26.4, déployée cette semaine, contient plusieurs références internes à des fonctionnalités nommées
Health Coachinget
Health Plans. Aucune option visible n’apparaît pour l’instant dans l’interface utilisateur, mais la terminologie employée fait immédiatement écho aux précédents rapports évoquant un coach santé piloté par l’IA. Ces mentions suggèrent l’existence — au moins au niveau des fondations logicielles — d’un projet plus ambitieux autour de l’app Santé.
Des lignes qui trainent ou de vrais indices ?
Qu'en penser ?
