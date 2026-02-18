iOS 26.4 relance les spéculations autour d’un coach santé dopé à l’IA

Qu'en penser ?



Qu’Apple Health+ voit le jour sous la forme d’un abonnement, d’une fonctionnalité intégrée ou d’un service hybride, ces indices confirment au moins une chose : la santé est toujours l'objet de grandes attentions de la part d'Apple.



Dans le contexte actuel, un assistant santé basé sur l’IA s’inscrirait logiquement dans la stratégie de la firme. La santé constitue l’un des piliers les plus solides de son écosystème, notamment grâce à l’Apple Watch et à la quantité de données collectées localement, avec un fort accent mis sur la confidentialité.



Il reste à savoir quand — et sous quelle forme — Apple décidera de concrétiser cette vision. iOS 26.4 n’apporte pas encore de réponse, mais il montre clairement que le dossier Apple Health+ n’est peut-être pas définitivement clos.