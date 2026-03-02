Qualcomm présente une puce Wi-Fi 8 avec des débits fous
Par Vincent Lautier - Publié le
Qualcomm vient donc de présenter sa puce FastConnect 8800 au MWC 2026 à Barcelone. C'est la première puce de la marque à embarquer le Wi-Fi 8, le Bluetooth 7, l'UWB et le Thread 1.5 dans un seul composant. Le débit est doublé par rapport à la génération précédente et la portée est carrément triplée. Pas mal.
Le Wi-Fi 8 ne va pas simplement chercher à aller plus vite que le Wi-Fi 7. L'idée cette fois, c'est aussi de miser sur la fiabilité des connexions, ce que l'IEEE appelle
La portée fait un bond elle aussi. Qualcomm annonce une couverture trois fois supérieure à celle du FastConnect 7800, grâce à la technologie Extended Long Range intégrée au Wi-Fi 8. Côté Bluetooth, on passe à la version 7 avec un débit qui monte de 2 à 7,5 Mbit/s, ce qui va changer pas mal de choses pour le streaming audio en haute résolution. Qualcomm en profite d'ailleurs pour intégrer ses codecs aptX Lossless et aptX Adaptive directement dans la puce.
Pas tout de suite. La marque prévoit les premiers produits équipés de cette puce pour la fin 2026. Elle pourrait d'ailleurs se retrouver dans le prochain Snapdragon haut de gamme de la marque, mais ça n'est pas encore certain. Pour le standard Wi-Fi 8, il faudra être patient : la certification par la Wi-Fi Alliance est prévue en janvier 2028, et la finalisation complète de la norme par l'IEEE est programmée pour mars 2028.
On aime bien quand un nouveau standard Wi-Fi mise sur la fiabilité plutôt que sur les débits bruts, parce que dans la vraie vie, c'est ça le problème : des connexions qui décrochent dans les grandes pièces ou quand il y a trop d'appareils connectés. Dans cette puce au final, le plus sympa c'est peut-être les débits du futur Bluetooth 7, avec du 7,5 Mbit/s, ce qui commence à être franchement sympathique pour l'écoute au casque de contenus en très haute résolution. Pour le Wi-Fi 8, les premiers appareils certifiés Wi-Fi 8 ne débarqueront pas avant un moment, en particulier chez Apple qui traîne toujours un peu avec le Wi-Fi, donc inutile de balancer votre box à la fenêtre dès aujourd'hui.
