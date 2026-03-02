Qualcomm présente une puce Wi-Fi 8 avec des débits fous

On en dit quoi ?



On aime bien quand un nouveau standard Wi-Fi mise sur la fiabilité plutôt que sur les débits bruts, parce que dans la vraie vie, c'est ça le problème : des connexions qui décrochent dans les grandes pièces ou quand il y a trop d'appareils connectés. Dans cette puce au final, le plus sympa c'est peut-être les débits du futur Bluetooth 7, avec du 7,5 Mbit/s, ce qui commence à être franchement sympathique pour l'écoute au casque de contenus en très haute résolution. Pour le Wi-Fi 8, les premiers appareils certifiés Wi-Fi 8 ne débarqueront pas avant un moment, en particulier chez Apple qui traîne toujours un peu avec le Wi-Fi, donc inutile de balancer votre box à la fenêtre dès aujourd'hui.