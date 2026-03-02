De nouveaux accessoires pour l'iPhone 17e et des coloris printaniers inédits (enfin) !
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Qui dit nouvel iPhone (ou nouvel iPad), dit nouveaux accessoires ! Apple en profite pour sortir étui en silicon et autre protections pour ses derniers appareils mais aussi pour lancer de nouveaux coloris, dont certains bien flashy.
Evidemment, Cupertino propose des déclinaisons adaptées à l'iPhone 17e et rajoute pour tous les modèles des tons plus printaniers : vanille, rose électrique, rose goyave. Les prix demeurent inchangés et toujours élevés : 59 euros pour la coque en silicone ou la coque transparente avec MagSafe pour iPhone 17e, 55 euros pour la coque Beats pour iPhone 17e.
La bandoulière sortie en septembre dernier (pour ceux qui l'avaient déjà oubliés) s'agrémentent aussi de nouveaux modèles, pour 69 euros.
En fouillant l'Apple Store, j'ai trouvé quelques nouveaux bracelets pour l'Apple Watch ! J'avoue que je m'attendais à trouver des versions colorées de la Boucle tressée... Malheureusement seules les Boucle Sport et Bracelet Sport bénéficient de nouvelles robes : Melon, Bleu Brume et Rose Goyave ! Le tout en 4à, 42 ou 46 mm.
Du peps pour l'iPhone 17e !
Et le reste ?
