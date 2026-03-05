Internet par satellite : un nouveau revers pour la fusée japonaise Kairos de Space One

Un vol interrompu en pleine ascension

Cinq satellites perdus

Qu'en penser ?



Ces revers illustrent la difficulté d’entrer sur le marché très compétitif des petits lanceurs spatiaux, où de nombreuses startups tentent de rivaliser avec des acteurs établis comme SpaceX. Pour Space One, l’enjeu reste important : réussir un premier lancement opérationnel afin de démontrer la fiabilité de la fusée Kairos et convaincre de futurs clients. Mais après trois tentatives infructueuses, l’entreprise japonaise devra désormais identifier rapidement la cause de cet échec avant de pouvoir planifier une nouvelle mission.

La fusée a décollé vers 11h10 (heure locale) depuis le Space Port Kii, un port spatial privé situé à Kushimoto, dans l’ouest du Japon.Selon un communiqué de Space One,après avoir estimé que les objectifs du vol ne pourraient pas être atteints.La firme n’a pas encore préciséet a indiqué qu’une enquête était en cours pour comprendre ce qui s’est passé. Le lancement devait initialement avoir lieu mercredi, mais il avait été annulé à la dernière minute avant d’être reprogrammé le lendemain.La fusée Kairos transportait, à une altitude d’environ 500 kilomètres. Le lanceur mesure 18 mètres de haut pour une masse d’environ 23 tonnes, et fonctionne avec un propulseur à carburant solide. L’objectif de Space One est de proposer des lancements rapides et flexibles pour les constellations de petits satellites.Fondée en 2018 à Tokyo, la startup ambitionne de devenir un acteur majeur du marché des petits lanceurs. Mais jusqu’à présent, ses tentatives se sont soldées par des échecs. En mars 2024,après le décollage, à cause d’une erreur dans la prévision de la poussée. Fin 2024, la seconde mission s’est terminée par l’, après un problème de contrôle d’altitude. Enfin en 2026, ce troisième vol a été interrompu pendant l’ascension.