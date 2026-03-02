L'Europe mise sur le laser pour sécuriser ses communications par satellite

On en dit quoi ?



L'initiative est bonne, et le fait que quatre acteurs de cette taille s'associent montre que le sujet est sérieux. Il y aura quand même des difficultés à surmonter. Les liaisons laser restent très sensibles aux conditions atmosphériques, un point que le communiqué passe un peu sous silence. En tout cas on espère que ça ira au bout, parce que l'Europe a bien besoin de solutions de secours crédibles pour ses réseaux.