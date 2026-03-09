Apple préparerait trois nouveaux appareils Ultra haut de gamme (et à quel prix...)
Par Laurence - Publié le
Apple pourrait franchir une nouvelle étape dans sa stratégie produit. Selon Mark Gurman, elle travaillerait actuellement sur au moins trois nouveaux appareils relevant d'une catégorie Ultra, c'est-à-dire destinés à être le plus haut de gamme de son catalogue.
Ces derniers temps Apple a renforcé son offre d’entrée de gamme avec plusieurs produits accessibles : l'Apple Watch SE 3, l'iPad 11 (et peut-être le 12 en approche ?) et surtout le MacBook Neo. Mais selon Mark Gurman, un mouvement inverse est également en cours, avec une volonté de développer des appareils encore plus premium et partir à l'autre bout du marché !
Le premier appareil attendu correspondrait au tout premier iPhone pliable (on ne sait pas si Ultra est un nom ou une catégorie). Ce modèle proposerait un grand écran interne proche d’une mini-tablette, accompagné d’un écran externe plus classique pour les usages quotidiens. Apple travaillerait également à réduire au maximum la pliure visible et pourrait intégrer certains capteurs directement sous l’écran.
Doté d’une puce très performante, d’une batterie plus importante et d’un positionnement ultra-premium, l’appareil pourrait être commercialisé autour de 2 000 dollars. S’il voit bien le jour en 2026, l’iPhone Fold pourrait devenir l’un des produits les plus ambitieux de la gamme iPhone.Ce modèle pourrait devenir le produit phare de la gamme iPhone et éclipser les modèles classiques lors de son lancement.
Apple préparerait également une nouvelle génération d’écouteurs, les AirPods Ultra. Positionnés au-dessus des AirPods Pro, ces écouteurs pourraient intégrer de capteurs IR. Ces derniers pourraient fournir des données visuelles à Siri, permettant à l’assistant vocal d’interagir davantage avec l’environnement de l’utilisateur grâce à la fonction Visual Intelligence.
Enfin, il est question d'un MacBook Pro OLED. Ce nouveau modèle se positionnerait au-dessus des MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max, sans pour autant les remplacer. Il embarquerait un écran OLED tactile, une puce M6, un châssis plus fin, et peut-être une connectivité 5G. Avec un lancement prévu entre la fin 2026 et le début 2027. Il afficherait une hausse de prix pouvant atteindre plus de... 20 % et se positionnerait dans l'ultra-premium dans la gamme Mac.
Même si ces produits appartiennent au segment Ultra, Apple ne choisira pas forcément ce nom pour tous les modèles. Elle utilise déjà cette appellation pour plusieurs produits et technologies, comme CarPlay Ultra, mais elle ne l’a pas reprise pour certains nouveaux appareils récents, comme le Studio Display XDR.
Selon Mark Gurman, cette stratégie pourrait s’étendre à d’autres catégories de produits dans les prochaines années, avec un iPad haut de gamme avec écran OLED pliable. Ou encore un iMac plus puissant avec un écran plus grand. En développant ces appareils ultra-premium, Apple chercherait à augmenter la valeur moyenne de ses produits et à proposer des expériences encore plus avancées pour les utilisateurs prêts à investir davantage.
Apple mise de plus en plus sur le très haut de gamme
Ces derniers temps Apple a renforcé son offre d’entrée de gamme avec plusieurs produits accessibles : l'Apple Watch SE 3, l'iPad 11 (et peut-être le 12 en approche ?) et surtout le MacBook Neo. Mais selon Mark Gurman, un mouvement inverse est également en cours, avec une volonté de développer des appareils encore plus premium et partir à l'autre bout du marché !
Le premier appareil attendu correspondrait au tout premier iPhone pliable (on ne sait pas si Ultra est un nom ou une catégorie). Ce modèle proposerait un grand écran interne proche d’une mini-tablette, accompagné d’un écran externe plus classique pour les usages quotidiens. Apple travaillerait également à réduire au maximum la pliure visible et pourrait intégrer certains capteurs directement sous l’écran.
Doté d’une puce très performante, d’une batterie plus importante et d’un positionnement ultra-premium, l’appareil pourrait être commercialisé autour de 2 000 dollars. S’il voit bien le jour en 2026, l’iPhone Fold pourrait devenir l’un des produits les plus ambitieux de la gamme iPhone.Ce modèle pourrait devenir le produit phare de la gamme iPhone et éclipser les modèles classiques lors de son lancement.
Apple préparerait également une nouvelle génération d’écouteurs, les AirPods Ultra. Positionnés au-dessus des AirPods Pro, ces écouteurs pourraient intégrer de capteurs IR. Ces derniers pourraient fournir des données visuelles à Siri, permettant à l’assistant vocal d’interagir davantage avec l’environnement de l’utilisateur grâce à la fonction Visual Intelligence.
Enfin, il est question d'un MacBook Pro OLED. Ce nouveau modèle se positionnerait au-dessus des MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max, sans pour autant les remplacer. Il embarquerait un écran OLED tactile, une puce M6, un châssis plus fin, et peut-être une connectivité 5G. Avec un lancement prévu entre la fin 2026 et le début 2027. Il afficherait une hausse de prix pouvant atteindre plus de... 20 % et se positionnerait dans l'ultra-premium dans la gamme Mac.
Apple n’utilisera peut-être pas le nom « Ultra »
Même si ces produits appartiennent au segment Ultra, Apple ne choisira pas forcément ce nom pour tous les modèles. Elle utilise déjà cette appellation pour plusieurs produits et technologies, comme CarPlay Ultra, mais elle ne l’a pas reprise pour certains nouveaux appareils récents, comme le Studio Display XDR.
Selon Mark Gurman, cette stratégie pourrait s’étendre à d’autres catégories de produits dans les prochaines années, avec un iPad haut de gamme avec écran OLED pliable. Ou encore un iMac plus puissant avec un écran plus grand. En développant ces appareils ultra-premium, Apple chercherait à augmenter la valeur moyenne de ses produits et à proposer des expériences encore plus avancées pour les utilisateurs prêts à investir davantage.