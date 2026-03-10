RØDE lance le RØDECaster Video Core, une console tout-en-un pour la production vidéo et audio
RØDE vient de dévoiler le RØDECaster Video Core, une console de production qui combine commutation vidéo multi-caméras, enregistrement et mixage audio professionnel dans un seul boîtier. Vendu 619,99 euros en France, l'appareil reprend le processeur octa-core du RØDECaster Video mais se pilote entièrement par logiciel. Il peut même utiliser un iPhone comme caméra sans fil.
Même processeur, pas d'écran
Le RØDECaster Video Core embarque le même processeur octa-core que le RØDECaster Video, le modèle haut de gamme de la marque australienne. La différence, c'est qu'il n'a pas d'écran intégré : tout se contrôle depuis l'application gratuite RØDECaster App, sur ordinateur ou tablette. Vous pouvez l'utiliser seul ou en complément d'un RØDECaster Pro II ou Duo.
Côté vidéo, on a droit à trois entrées HDMI Full HD avec conversion automatique du framerate, quatre entrées NDI via Ethernet pour les caméras réseau (avec contrôle PTZ), et deux ports USB-C. La sortie HDMI est configurable en programme, prévisualisation ou multi-view. L'appareil gère jusqu'à quatre sources vidéo et cinq scènes personnalisables, avec commutation automatique basée sur le son, ce qui veut dire que la caméra switch toute seule sur la personne qui parle.
Neuf canaux audio et du APHEX
Pour l'audio, c'est du solide : deux entrées Neutrik combo avec les préamplis Revolution de RØDE, connus pour leur très faible bruit. Le mélangeur gère neuf canaux stéréo avec le traitement APHEX complet : égaliseur, compresseur, noise gate, filtre passe-haut, de-esser, et les effets Aural Exciter, Big Bottom et Compellor. L'enregistrement se fait sur un SSD externe en USB, avec la possibilité d'enregistrer chaque source en ISO et d'exporter un fichier EDL compatible DaVinci Resolve. Le streaming direct vers YouTube ou Twitch est aussi géré nativement via Ethernet.
RØDECaster Sync et l'iPhone en renfort
RØDE en profite aussi pour lancer RØDECaster Sync. Ce système permet de connecter la console à un RØDECaster Pro II ou Duo en USB-C pour créer un hub de production unifié : contrôle centralisé, entrées/sorties partagées, et commutation vidéo accessible depuis les Smart Pads. Et pour ceux qui veulent un setup multi-caméras sans se ruiner, l'application RØDE Capture transforme un iPhone en source vidéo sans fil avec les deux caméras (avant et arrière) utilisables en même temps.
Le RØDECaster Video Core est en précommande et les expéditions sont prévues à partir du 20 avril.
On en dit quoi ?
C'est un produit intéressant. RØDE met la puissance de son modèle haut de gamme dans un boîtier à 620 euros, et pour les créateurs qui veulent passer au podcast vidéo ou au live sans acheter une régie complète, c'est potentiellement une bonne approche. L'intégration avec l'iPhone via RØDE Capture est aussi un vrai plus, on ne dira pas le contraire.