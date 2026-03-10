RØDE lance le RØDECaster Video Core, une console tout-en-un pour la production vidéo et audio

On en dit quoi ?



C'est un produit intéressant. RØDE met la puissance de son modèle haut de gamme dans un boîtier à 620 euros, et pour les créateurs qui veulent passer au podcast vidéo ou au live sans acheter une régie complète, c'est potentiellement une bonne approche. L'intégration avec l'iPhone via RØDE Capture est aussi un vrai plus, on ne dira pas le contraire.